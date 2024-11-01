El PP recorta el presupuesto de las escuelas infantiles municipales de Granada en 600.000 euros

El Ayuntamiento ha reducido su aportación presupuestaria para usar fondos de la fundación que gestiona estos centros alegando que debe cuadrar las cuentas locales, mientras patronos y familias temen que la reducción financiera ponga en peligro un modelo con 40 años de historia.
Los sobre engrasan la mafia.
Gobierno España:
Rufian: 134.200 €
Francina Armengol: 230.936 €
María Jesús montero 112.858 €
...
...
En Granada del PP que te quejas:
Alcaldesa: Aproximadamente 70.969,92 € brutos anuales (cifra de 2023).
Concejales: Unos 55.301,7 € brutos anuales (cifra de 2023).