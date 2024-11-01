edición general
El PP recorta el presupuesto de las escuelas infantiles municipales de Granada en 600.000 euros

El PP recorta el presupuesto de las escuelas infantiles municipales de Granada en 600.000 euros

El Ayuntamiento ha reducido su aportación presupuestaria para usar fondos de la fundación que gestiona estos centros alegando que debe cuadrar las cuentas locales, mientras patronos y familias temen que la reducción financiera ponga en peligro un modelo con 40 años de historia.

#1 tromperri
Lo público no genera sobres.
Los sobre engrasan la mafia.
Supercinexin #2 Supercinexin
#1 Y por ello, exactamente, todo lo privado siempre significa corrupción.
#6 Quillotro
Recuerdo cuando Juanma Moreno hace un par de años echó a 8.000 médicos... y a la semana empezó a derivar pacientes a la privada... por falta de médicos.
sotillo #8 sotillo
#6 ¿Y su sonrisa, cuánto aumentó?
Torrezzno #9 Torrezzno
#7 son guarderías. Hasta donde se no existen guarderías de la iglesia
Torrezzno #4 Torrezzno
Son muy muy demandadas estas escuelas. Hasta los pijos hippies llevan ahí los niños
sotillo #7 sotillo
#4 Hombre de llevarlos allí a que te los soben en los de la iglesia católica no hace falta ser ni pijo ni hippie, con pensar un poquito
#5 pensacola
Donde nunca recortan es en sueldos
#10 Juanjolo *
#5 a eso venía este gobierno con tanta soflama sobre los suelos políticos que no han bajado sino que han subido. O wait:

Gobierno España:

Rufian: 134.200 €
Francina Armengol: 230.936 €
María Jesús montero 112.858 €
...
...

En Granada del PP que te quejas:

Alcaldesa: Aproximadamente 70.969,92 € brutos anuales (cifra de 2023).
Concejales: Unos 55.301,7 € brutos anuales (cifra de 2023).
#12 Albarkas
Así habrá más pasta para toros, conciertos gratuitos de Soto y millones de banderas de España.
pitercio #11 pitercio
A ver, se lo quitan a la detección del cáncer ¡y les van a importar unos mocosos!
#3 Juanjolo
Acusicas
