PP-A se queda al borde de la mayoría absoluta tras la crisis de los cribados y sólo crecería Vox, según el CIS andaluz  

Además, un 28,6% de los andaluces valora como "muy buena" (5,2%) o "buena" (23,4%) la situación política de Andalucía, frente al 64,6% que la considera "mala" (38,2%) o "muy mala" (26,4%). Respecto a la "situación política española", un 80,9% de los encuestados la califica de "negativa" para el futuro de España, y un 16,9% de "positiva". Por otro lado, un 27% de los encuestados cree que la economía andaluza irá "mejor" en los próximos meses respecto al conjunto de España, mientras que un 46,2% augura que irá "peor"...