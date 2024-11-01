edición general
PP-A se queda al borde de la mayoría absoluta tras la crisis de los cribados y sólo crecería Vox, según el CIS andaluz

Además, un 28,6% de los andaluces valora como "muy buena" (5,2%) o "buena" (23,4%) la situación política de Andalucía, frente al 64,6% que la considera "mala" (38,2%) o "muy mala" (26,4%). Respecto a la "situación política española", un 80,9% de los encuestados la califica de "negativa" para el futuro de España, y un 16,9% de "positiva". Por otro lado, un 27% de los encuestados cree que la economía andaluza irá "mejor" en los próximos meses respecto al conjunto de España, mientras que un 46,2% augura que irá "peor"...

#5 no_data_found *
Luego llorarán cuando no tengan para pagarse el psicólogo para tratar los daños ocasionados por la gestión de los políticos a los que han votado.

Lo importante es no votar a la izquierda (la de verdad, no la de chichinabo) porque nos quitan los pisos (que ni tenemos ni tenemos la capacidad de tener) y dan paguitas a los vagos y a los extranjeros con nuestros impuestos (los impuestos de otros que yo trabajo en negro).

Las televisiones autonómicas están muy bien para que no se pierda la cultura popular de la zona, pero no para informar sobre política.
#6 vGeeSiz
#5 wow, que gran trabajo de proyección
luspagnolu #7 luspagnolu
A ver, es el CIS andaluz. A saber si son los resultados reales o resultados prefabricados. A saber.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
... Esta es la decimocuarta encuesta del Barómetro Andaluz del Centra con datos de estimación de voto desde que se celebraron las elecciones autonómicas del 19 de junio de 2022 y en lo que va de duodécima legislatura. Es la última del año 2025, que es preelectoral en Andalucía, donde se espera que las próximas elecciones autonómicas se celebren en torno a junio de 2026... Juanma Moreno ya ha dicho que repetiría elecciones en caso de depender de Vox para gobernar: www.meneame.net/m/actualidad/moreno-detecto-fuga-votantes-masa-crisis-
#8 Piscardomorao
#1 Que no va a pactar con VOX con no se lo cree ni Juanma harto de vino.
tul #3 tul *
Seguro que vox lo hace mucho mejor ja ja ja ja xD
yopasabaporaqui #4 yopasabaporaqui
Patético que bajen tan poco.
powernergia #2 powernergia
Otro Mazón y mayoría absoluta.
