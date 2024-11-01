PP-A se queda al borde de la mayoría absoluta tras la crisis de los cribados y sólo crecería Vox, según el CIS andaluz  

Además, un 28,6% de los andaluces valora como "muy buena" (5,2%) o "buena" (23,4%) la situación política de Andalucía, frente al 64,6% que la considera "mala" (38,2%) o "muy mala" (26,4%). Respecto a la "situación política española", un 80,9% de los encuestados la califica de "negativa" para el futuro de España, y un 16,9% de "positiva". Por otro lado, un 27% de los encuestados cree que la economía andaluza irá "mejor" en los próximos meses respecto al conjunto de España, mientras que un 46,2% augura que irá "peor"...
Lo importante es no votar a la izquierda (la de verdad, no la de chichinabo) porque nos quitan los pisos (que ni tenemos ni tenemos la capacidad de tener) y dan paguitas a los vagos y a los extranjeros con nuestros impuestos (los impuestos de otros que yo trabajo en negro).
Las televisiones autonómicas están muy bien para que no se pierda la cultura popular de la zona, pero no para informar sobre política.