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PP y PSOE facilitaron la compra de vivienda a extranjeros ricos con casi 8.000 «golden visa» en plena crisis de vivienda

Los datos, obtenidos a través del Portal de Transparencia, coinciden con el agravamiento del problema habitacional, que ya es la principal preocupación para el 43,5% de los españoles según el último barómetro del CIS. Durante esos mismos años, miles de viviendas quedaron en manos de compradores extranjeros con alto poder adquisitivo, en un contexto de escalada de precios y dificultades crecientes para acceder a una casa.

| etiquetas: pp , psoe , vivienda , goldenvisa , extranjeros , ricos
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24 comentarios
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cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
A ver, España no es un país racista por más que se diga. Aquí si tienes dinero eres bienvenido. :professor:
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skaworld #19 skaworld
#1 Acusarnos de ser racistas... Esa basura solo podria salir de la sucia boca de un puto gabacho
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Priorat #2 Priorat
Honestamente, no creo que 8000 viviendas a lo largo de una década (viviendas, además, que no son pisos) sean las responsables de que millones no puedan acceder a la vivienda.

Es súmamente amarillista.
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MonoMico #7 MonoMico *
#2 ¿Y quién ha hecho esa asociación aparte de ti? Que agrave no implica que sea consecuencia de...
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#8 Martillo_de_Herejes
#2 Es la ostia de sensacionalista....

Menos de 8000 viviendas en 12 años, y cuyo valor era superior a 500.000 euros. Claro, por aquella época cualquiera llevaba medio millón de lereles en el bolsillo. Que no bastaba con comprar una puta chabola que se caía a cachos en el barrio de La Puñalá, en Elche.
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powernergia #13 powernergia
#2 El fondo de la cuestión es que la vivienda se haya convertido en objeto de inversión, obviamente en cifras este asunto (muy relacionado con lo anterior) es menor, pero esos residentes después siguieron haciendo inversiones una vez conseguida la nacionalidad, y el efecto llamada a los inversores multiplica los datos.

#8

#5 en este tema la contabilidad de los últimos 5 años no sirve, y en lo que llevamos de siglo, se ha construido muchas más viviendas que el aumento de población.
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#14 javi618
#13 Hombre si llevamos unos años que entra gente a millones y apenas se construye vivienda, ni pública ni privada, diría que algo sí que tiene que ver con la crisis actual de vivienda. Llámame loco.
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#24 Martillo_de_Herejes
#13 La golden visa facilitaba la obtención de la residencia... Y a partir de ésta, con el tiempo, la nacionalidad: diez años, por regla general, cinco si has obtenido asilo político; dos, si eres nacional de países sudamericanos, Andorra, Guinea Ecuatorial y Portugal (y, creo recordar porque cito de memoria, sefardíes). Existe la posibilidad de obtener la nacionalidad en un solo año reuniendo ciertos requisitos.
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DrEvil #10 DrEvil *
#2 Es incitación a la xenofobia. Discurso de odio.
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ochoceros #11 ochoceros
#2 Habla de viviendas para obtener la Golden Visa, de las "caras". Supongo que entre esa gente de altísimo nivel adquisitivo se estile mucho la especulación inmobiliaria como método fácil y goloso de sacar pingües beneficios asegurados sin apenas riesgo alguno.

Que con dinero es muy fácil hacer dinero, y encima los especuladores tienen puente de plata con SICAVs y otras mil facilidades que les ponen los políticos.
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shake-it #12 shake-it *
Hay Gaceta, hay boto de bulo/spam/errónea
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MonoMico #16 MonoMico
#12 ¡Y no dejes que nadie te diga nunca lo contrario!

Las falacias están para usarse.
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shake-it #18 shake-it *
#16 Anaxágoras está de mi lado. Y me genera más confianza que tú con tu comentario sobre falacias.

Compartir un artículo de un libelo/pseudomedio como El Debate, Gaceta, OkDiario... es darle pábulo al neofascismo que nos lleva a la total destrucción de la civilización. Shame on you...
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MonoMico #21 MonoMico
#18 ¿Pero de dónde os sacan? :palm:

Cuéntame más sobre la total destrucción de la civilización como consecuencia de la libertad de prensa el neofascimo.

Estás como una cafetera neng :-S
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angelitoMagno #6 angelitoMagno
Golden Visa creada por Mariano Rajoy y eliminada por Pedro Sánchez.
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MonoMico #15 MonoMico
#6 ¿Qué haríamos sin Pedro?
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#9 daniMate
Inmigración de la buena.
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alfre2 #3 alfre2
8000 viviendas? Boberías, eso no agrava nada. Lo que hay que hacer es construir cientos de miles de viviendas más, que lo he leído por aquí en los comentarios, siempre de boca de algún experto.
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#5 javi618
#3 Pues sí, si entran 500.000 personas al año en España lo que hay que hacer es construir más vivienda, con 8.000 viviendas de lujo no tenemos ni para empezar. Y como ahora me dirás lo de las viviendas vacías que no se quieren alquilar, pues eso también tiene solución, echar a los inquilinos morosos rápidamente, o bien que el estado se haga cargo del alquiler por ley. Un poco de seguridad jurídica hace milagros.
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alfre2 #17 alfre2
#5 :troll: :troll: :troll: de las viviendas vacacionales mejor ni hablamos, cierto? Dejemos fuera del debate el sagrado derecho a la especulación.

De hecho, cuando se construyan cientos de miles de viviendas más habría que asegurar que dicha especulación no se detenga, ya que “trae riqueza”.
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#20 javi618
#17 Qué pasa con las viviendas vacacionales? no te sigo...

La especulación se produce porque la vivienda en España es un bien escaso, si fuera abundante los precios estarían mucho más contenidos. Mira ahora lo que pasa con el petróleo, hay escasez sube el precio, es sencillo de entender. El problema es que la vivienda es escasa artificialmente, porque suelo urbanizable hay de sobras, pero no dejan construir para mantener los precios altos, y pegar desde los ayuntamientos sus buenos pelotazos recalificándole terrenos a sus amigotes.
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alfre2 #22 alfre2
#20 no se te ha ocurrido pensar que la vivienda vacacional y le especulación desmedida contribuyan a aumentar la presión sobre el mercado de la vivienda? No ves la relación entre que una casa se destine a vivienda vacacional mientras hay gente que no encuentra techo para vivir?
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#23 javi618
#22 ¿Y qué propones, quitarle su vivienda legalmente adquirida a un propietario para dársela a quién el estado considere? ¿entiendes las consecuencias de algo así?

Hay una única solución que no rompe el marco jurídico actual, se construye más vivienda y listos. Y de paso se genera empleo y se activa la economía, que falta nos hace.
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Andreham #4 Andreham
8000 viviendas que dan acceso a la nacionalidad, con lo que eso facilita trámites para la compra de más viviendas y otras inversiones.
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menéame