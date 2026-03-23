PP y PSOE facilitaron la compra de vivienda a extranjeros ricos con casi 8.000 «golden visa» en plena crisis de vivienda

Los datos, obtenidos a través del Portal de Transparencia, coinciden con el agravamiento del problema habitacional, que ya es la principal preocupación para el 43,5% de los españoles según el último barómetro del CIS. Durante esos mismos años, miles de viviendas quedaron en manos de compradores extranjeros con alto poder adquisitivo, en un contexto de escalada de precios y dificultades crecientes para acceder a una casa.