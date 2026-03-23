PP y PSOE facilitaron la compra de vivienda a extranjeros ricos con casi 8.000 «golden visa» en plena crisis de vivienda

Los datos, obtenidos a través del Portal de Transparencia, coinciden con el agravamiento del problema habitacional, que ya es la principal preocupación para el 43,5% de los españoles según el último barómetro del CIS. Durante esos mismos años, miles de viviendas quedaron en manos de compradores extranjeros con alto poder adquisitivo, en un contexto de escalada de precios y dificultades crecientes para acceder a una casa.
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Es súmamente amarillista.
Menos de 8000 viviendas en 12 años, y cuyo valor era superior a 500.000 euros. Claro, por aquella época cualquiera llevaba medio millón de lereles en el bolsillo. Que no bastaba con comprar una puta chabola que se caía a cachos en el barrio de La Puñalá, en Elche.
#8
#5 en este tema la contabilidad de los últimos 5 años no sirve, y en lo que llevamos de siglo, se ha construido muchas más viviendas que el aumento de población.
Que con dinero es muy fácil hacer dinero, y encima los especuladores tienen puente de plata con SICAVs y otras mil facilidades que les ponen los políticos.
Las falacias están para usarse.
Compartir un artículo de un libelo/pseudomedio como El Debate, Gaceta, OkDiario... es darle pábulo al neofascismo que nos lleva a la total destrucción de la civilización. Shame on you...
Cuéntame más sobre la total destrucción de la civilización como consecuencia de
la libertad de prensael neofascimo.
Estás como una cafetera neng
De hecho, cuando se construyan cientos de miles de viviendas más habría que asegurar que dicha especulación no se detenga, ya que “trae riqueza”.
La especulación se produce porque la vivienda en España es un bien escaso, si fuera abundante los precios estarían mucho más contenidos. Mira ahora lo que pasa con el petróleo, hay escasez sube el precio, es sencillo de entender. El problema es que la vivienda es escasa artificialmente, porque suelo urbanizable hay de sobras, pero no dejan construir para mantener los precios altos, y pegar desde los ayuntamientos sus buenos pelotazos recalificándole terrenos a sus amigotes.
Hay una única solución que no rompe el marco jurídico actual, se construye más vivienda y listos. Y de paso se genera empleo y se activa la economía, que falta nos hace.