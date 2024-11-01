edición general
El PP se opone a que A Illa de Arousa compre la mansión de Marcial Dorado para convertirla en un centro social

“El PSOE y el BNG quieren comprar una mansión”. Aunque incluía una foto de la vivienda, la crítica en facebook del PP de A Illa de Arousa por lo que ellos consideraban un “capricho” omitía un par de datos de importancia. Uno, que en ese imponente chalé sigue viviendo el narcotraficante Marcial Dorado, amigo durante años del presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo. Otro, que el objetivo del ayuntamiento bipartito es adquirirlo –como se hizo con otras posesiones simbólicas de antiguos capos de la droga– para crear en él equipamientos sociale

7 comentarios
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Consideran un “capricho” la intención municipal de adquirirla para crear una residencia de ancianos y una casa de la juventud, mientras, según el PSOE, lo que le “duele” a los populares es que “los del yate” –en alusión a la foto de Feijóo y el narcotraficante– no puedan recuperarla “a través de testaferros” .
tul #3 tul
#1 el que tiene un amigo tiene un tesoro :troll:  media
Mark_ #5 Mark_
#3 el que tiene un amigo así, tiene un buen camello :troll:
#4 surco
Yo creo que debiera de comprarla Alberto. Con la de momentazos que ha tenido que pasar ahí......
Mark_ #2 Mark_
Es que entre bomberos no se pisan la manguera, parece mentira que nos sorprenda...

Y más en un espacio tan reducido como la Illa de Arousa :-D
santim123 #7 santim123
Equipamiento deportivo ya tiene.
maps.app.goo.gl/qytGWx1BrNWWToit5
#6 Nasser
La mano Pepera que mece la cuna
