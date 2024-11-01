El PP se opone a que A Illa de Arousa compre la mansión de Marcial Dorado para convertirla en un centro social

“El PSOE y el BNG quieren comprar una mansión”. Aunque incluía una foto de la vivienda, la crítica en facebook del PP de A Illa de Arousa por lo que ellos consideraban un “capricho” omitía un par de datos de importancia. Uno, que en ese imponente chalé sigue viviendo el narcotraficante Marcial Dorado, amigo durante años del presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo. Otro, que el objetivo del ayuntamiento bipartito es adquirirlo –como se hizo con otras posesiones simbólicas de antiguos capos de la droga– para crear en él equipamientos sociale