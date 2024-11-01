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Por qué el PP nunca está en el lado bueno de la historia: ni en Irak, ni en Gaza, ni ahora en Irán

Por qué el PP nunca está en el lado bueno de la historia: ni en Irak, ni en Gaza, ni ahora en Irán

Basta repasar los grandes conflictos internacionales de las últimas décadas para ver un patrón evidente: cuando hay guerras o tensiones graves, el PP tiende a alinearse automáticamente con los más belicistas. La opinión de la ciudadanía y el derecho internacional para ellos quedan en segundo plano.

| etiquetas: pp , iraq , irán , gaza
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
Porque sus votantes se sentirían defraudados, vaya pregunta.
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Bapho #4 Bapho
#2 Porqué sus votantes dejarían de creer sus otras mentiras.
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Supercinexin #7 Supercinexin
#2 En el fondo sus votantes son unos descerebrados. Cualquiera que conozca a algunos de cerca, lo sabe. No saben nada de política, ni de Historia, ni de nada. Sólo saben chillar, como si estuvieran en un partido de fútbol, que los tuyos son muchísimo peor y que ya verás cómo va a ganar el PP porque los tuyos son mucho peores y hacen muchísimo más el mal.

A sus votantes les viene bien cualquier cosa que diga el PP. Si el PP quisiera hacer el bien, sus votantes, la gran mayoría de ellos que son…   » ver todo el comentario
2 K 44
perrico #8 perrico
Ahora mismo porque está completamente comprometido con Israel.
Desconozco si es por chantaje o por mordida.
2 K 31
Pablosky #1 Pablosky *
Bueno no significa correcto, al menos para ellos.
1 K 25
Kantinero #9 Kantinero
Tiene mucho que ver con que son unos egoístas además de analfabetos de la vida
1 K 24
#10 CuiProdestHocBellum
Se nos olvida que un ciudadano puede tener formación académica o profesional o carecer de ella y ser un imbécil. Me rodeo de gente en los extremos educativos, y hay casi la misma representación de imbéciles.
Tenemos que empezar a ver el mundo como es. Hay un número altísimo de personas que, tras hablar con ellas un tiempo, descubres que en su persona se suman la maldad de un niño malcriado y la estupidez del que piensa que nada malo le puede pasar, porque "es especial y mejor que el…   » ver todo el comentario
1 K 24
#3 MPPC
Intereses económicos propios, en resumen
1 K 17
#5 Alcalino
PORQUE TIENEN AMO
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Blackat #6 Blackat
Por que Satan es su señor....
0 K 6

menéame