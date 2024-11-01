Por qué el PP nunca está en el lado bueno de la historia: ni en Irak, ni en Gaza, ni ahora en Irán

Basta repasar los grandes conflictos internacionales de las últimas décadas para ver un patrón evidente: cuando hay guerras o tensiones graves, el PP tiende a alinearse automáticamente con los más belicistas. La opinión de la ciudadanía y el derecho internacional para ellos quedan en segundo plano.
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A sus votantes les viene bien cualquier cosa que diga el PP. Si el PP quisiera hacer el bien, sus votantes, la gran mayoría de ellos que son… » ver todo el comentario
Desconozco si es por chantaje o por mordida.
Tenemos que empezar a ver el mundo como es. Hay un número altísimo de personas que, tras hablar con ellas un tiempo, descubres que en su persona se suman la maldad de un niño malcriado y la estupidez del que piensa que nada malo le puede pasar, porque "es especial y mejor que el… » ver todo el comentario