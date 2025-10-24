El PP de Ejea deberá devolver 2.408 euros de gastos en toros, fútbol y una comida con solomillo y jamón en Madrid

El secretario general acaba de fiscalizar las subvenciones de seis partidos y es categórico al dictaminar que los ediles populares deberán reintegrar ese dinero porque se lo gastaron en entradas de toros, fútbol, carburante y varias comidas y cenas en Ejea, Zaragoza y Madrid. También hay recibos de dos carnicerías de Ejea. Gastos que nada tienen que ver con la aportación municipal recibida en el segundo semestre de 2023 para cubrir el funcionamiento ordinario del grupo político en el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros