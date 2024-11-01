edición general
9 meneos
12 clics
El PP confirma que María Guardiola no participará en el debate electoral de TVE con el PSOE, Vox y Unidas por Extremadura

El PP confirma que María Guardiola no participará en el debate electoral de TVE con el PSOE, Vox y Unidas por Extremadura

La presidenta extremeña sí debatirá en la televisión pública autonómica, donde su partido ha exigido que participen las 11 formaciones que concurren a las elecciones del 21 de diciembre

| etiquetas: pp , rtve , psoe , vox , podemos , extremadura
7 2 0 K 92 actualidad
10 comentarios
7 2 0 K 92 actualidad
#2 harverto
El PP no puede debatir con nadie porque sabe que pierde, y por goleada.
A Vox y a sus votantes les da igual, ellos han venido a jugar, literalmente.
2 K 43
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
Si fuera a ese debate se vería cuales son sus defectos y lo poco preparada que esta para gobernar esa comunidad, le sacarían los colores rapidamente
0 K 20
Desideratum #4 Desideratum *
Un error es que exista esa organización de ladrones, estafadores, delincuentes y criminales que es el PP.

La desgracia es que el votante conservador tenga que votar a esta gentuza en lugar de un auténtico partido conservador liberal, homologable a cualquier país conservador serio y de corte europeo, si quiere que alguien decente le represente sus ideas.
0 K 16
rendri #5 rendri
Que no vaya al debate la presidenta es una falta de respeto a todos los extremeñis, le hayan votado o no
0 K 11
camvalf #9 camvalf
Es que debatir gritando perro Xanxez, ETA, no se a lo mejor descubren que lo de hemos trabajado duro para saquear a España no fue un lapsus...
0 K 11
Josecoj #10 Josecoj *
#_1 Te lo ha dicho más veces?
0 K 9
#8 Eukherio
Sin embargo, ha criticado que sí vaya al debate del 11 de diciembre en Canal Extremadura Televisión con las 11 fuerzas que concurren a las elecciones.

Fue la táctica de Feijoo en las gallegas, pero no estoy seguro de que les sirva para mucho en Extremadura. Quieren invitar a cuantas más fuerzas políticas mejor para decir: en estas elecciones se elige entre el PP y el caos. El problema que le veo es que allí no vienen de una mayoría absoluta, ni tienen el arraigo del PP gallego. En fin, ellos sabrán.
0 K 8
#3 Borgiano
Pepera media, quieren ganar desde el sillón con el mínimo esfuerzo.
0 K 8
Desideratum #6 Desideratum
#3 Si fuera solo eso. Esta canalla siempre va dopada a las elecciones, tal y como se recoge en el propio artículo.

""las “trampas” que están haciendo dinero público para financiar actos en medios de comunicación, el anuncio de medidas que no van a cumplir y la utilización de medios humanos y técnicos de la Junta de Extremadura para su campaña.""
0 K 16
alcama #1 alcama
Un error
0 K 6

menéame