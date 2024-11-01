edición general
El PP centrará el interrogatorio a Sánchez en la financiación del PSOE, Begoña Gómez y el 'caso Delcy'

El PSOE avanza que Sánchez contestará en la 'comisión Koldo' del Senado y desmontará los "bulos" del PP, El senador del PP Fernando Martínez-Maíllo ha adelantado que su grupo parlamentario centrará el interrogatorio al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la 'comisión Koldo' en saber si el exministro José Luis Ábalos "colaboró en financiar al PSOE", así como en la imputación de su esposa, Begoña Gómez, o el caso relacionado con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.

6 comentarios
Chinchorro #3 Chinchorro
¿Y en ETA no? PP, no te reconozco.
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#3 Eso no lo dicen para despistar, pero saldrá.
Andreham #2 Andreham
Vamos que Sánchez se va a dedicar a soltar "y tú más" y a devolverles los zurullos de mierda que les lancen los monos del PP.
mariKarmo #6 mariKarmo
A falta de propuestas para el país y programa político bueno es agitar el avispero para desviar la atención.
ur_quan_master #5 ur_quan_master
Se olvidan de lo importante: la sim de la asistente de Pablo Iglesias.
