El PP centrará el interrogatorio a Sánchez en la financiación del PSOE, Begoña Gómez y el 'caso Delcy'

El PSOE avanza que Sánchez contestará en la 'comisión Koldo' del Senado y desmontará los "bulos" del PP, El senador del PP Fernando Martínez-Maíllo ha adelantado que su grupo parlamentario centrará el interrogatorio al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la 'comisión Koldo' en saber si el exministro José Luis Ábalos "colaboró en financiar al PSOE", así como en la imputación de su esposa, Begoña Gómez, o el caso relacionado con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.