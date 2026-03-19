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El PP blinda la legalización de casas en rústico para intentar evitar que se declare inconstitucional

El PP blinda la legalización de casas en rústico para intentar evitar que se declare inconstitucional

El PP quiere blindar la legalización de viviendas en suelo rústico y ha presentado enmiendas a la ley de proyectos estratégicos para intentar que no sea anulada por el Tribunal Constitucional. El proceso de legalización, al que ya se han acogido las 2.000 construcciones, planteaba como norma general el silencio positivo de la Administración. Eso significa que si un ciudadano o una empresa presentaba una solicitud y no recibía respuesta en el plazo que marca la ley, se entendía que ese silencio era una autorización automática.

| etiquetas: pp , baleares , viviendas ilegales , legalización , suelo rústico
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8 comentarios
13 2 0 K 170 actualidad
elTieso #1 elTieso
Construid donde queráis y dejad pasar el tiempo. En este país parece imposible derribar una vivienda, hotel, o edificio construido ilegalmente, al final siempre se legalizan. Un asco.
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elhumero #3 elhumero *
#1 www.periodicofiltracion.es/articulo/region/casas-papel-historia-lucha-
25 años para esto.
Culpables, alcaldes del PP, PRC y PSOE, y porque no había mas partidos
y la imagen se lo están pensando.  media
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#4 concentrado
#1 Es su táctica para todo: defrauda a hacienda y si en 5 años no te pillan, para la saca; llévate dinero al extranjero, y si pasado un tiempo no te pillan, te lo llevas muerto; alarga los juicios hasta la extenuación, que ya decaerán o te condenarán a una edad que ya no puedas entrar en la cárcel. Tácticas de los caciques desde el inicio de los tiempos.
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#5 chavi
#1 Los cojones.
Depende quien seas.

Como seas un muerto de hambre sin sitio donde meterte te derribarán la casa en cero coma.

Y sobran ejemplos
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ElmaEscobar #6 ElmaEscobar
#1 Sin carnet del partido olvídate. Lo primero es el carnet, luego ya a vivir.
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elhumero #2 elhumero
Parece que el PP no tiene política autonómica para nadie, solo en Valencia para joder a los catalanes.
Esto mismo ya lo han hecho en otras comunidades.
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Laro__ #8 Laro__
El juez Peinado aprobaría esta legalización, ¿no?
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#7 CalvinWatterson
Hay un matiz, si hay un silencio administrativo por una construcción ilegal, esta pasa a ser legal… pero fuera de normativa. No pueden hacerse obras o reformas, pero no la van a tirar.

Claro que el que tiene la picaresca de construir fuera de donde se debe, la tiene también para hacer obras sin permiso
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menéame