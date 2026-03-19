El PP blinda la legalización de casas en rústico para intentar evitar que se declare inconstitucional

El PP quiere blindar la legalización de viviendas en suelo rústico y ha presentado enmiendas a la ley de proyectos estratégicos para intentar que no sea anulada por el Tribunal Constitucional. El proceso de legalización, al que ya se han acogido las 2.000 construcciones, planteaba como norma general el silencio positivo de la Administración. Eso significa que si un ciudadano o una empresa presentaba una solicitud y no recibía respuesta en el plazo que marca la ley, se entendía que ese silencio era una autorización automática.