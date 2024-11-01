El PP de Ayuso veta la comparecencia del bailarín Nacho Duato en la Asamblea: "Es un bloqueo político selectivo"

Según reza en el expediente de registro de comparecientes de la Cámara de Vallecas, el objetivo de su comparecencia era “informar sobre su gestión como experto y gestor cultural de espectáculos de danza en la Comunidad de Madrid”, en dos solicitudes distintas, las cuales fueron rechazadas por la Mesa de la Asamblea, de mayoría del Partido Popular madrileño.