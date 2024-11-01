edición general
El PP de Ayuso veta la comparecencia del bailarín Nacho Duato en la Asamblea: "Es un bloqueo político selectivo"

El PP de Ayuso veta la comparecencia del bailarín Nacho Duato en la Asamblea: "Es un bloqueo político selectivo"

Según reza en el expediente de registro de comparecientes de la Cámara de Vallecas, el objetivo de su comparecencia era “informar sobre su gestión como experto y gestor cultural de espectáculos de danza en la Comunidad de Madrid”, en dos solicitudes distintas, las cuales fueron rechazadas por la Mesa de la Asamblea, de mayoría del Partido Popular madrileño.

Comunismo o libertad!
Nacho Duato: “No ha podido caer tan bajo, hacerse una foto con el equipo ciclista de Israel, ella debe cantar por las noches ‘cuatro esquinitas tiene mi cama, cuatro fascistas que me la guardan’, por Donald Trump, Benjamín Netanyahu, Charli Kirk y Santiago Abascal. (…) ¿Sabe quién da mala imagen, señora? Usted cuando se va a Nueva York en lugar de ser una política como Dios manda y hacerse una foto enfrente de la Estatua de la Libertad, del Metropolitan, se la hace con un peluche de King Kong, paleta, que tiene más muertos encima que la ETA. Es insoportable”
Un crack sin pelos en la lengua y con decencia aunque le boicoteen su trabajo desde el PP
Kantinero #3 Kantinero
El PP haciendo amigos allá por donde pasa, después la que manipula es TVE
La libertad de la baronesa de Quiron.
Ni que fuese Venezuela.
En su lugar hablará Nacho Cano, que ese habla bien.
