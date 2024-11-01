Posicionarse a favor de EE.UU. es cada vez más arriesgado: porqué los partidos europeos de extrema derecha se están distanciando de Trump

El romance entre los partidos de la derecha nacionalista europea y Donald Trump parece estar en crisis. Un año después de que los líderes de esas formaciones celebraran el regreso del republicano a la Casa Blanca, muchos de ellos han comenzado a marcar distancia del presidente estadounidense. La inédita operación militar que Trump ordenó el pasado 3 de enero contra Venezuela y que terminó con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, sacó a relucir las primeras tensiones.