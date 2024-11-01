edición general
8 meneos
24 clics
Posicionarse a favor de EE.UU. es cada vez más arriesgado: porqué los partidos europeos de extrema derecha se están distanciando de Trump

Posicionarse a favor de EE.UU. es cada vez más arriesgado: porqué los partidos europeos de extrema derecha se están distanciando de Trump

El romance entre los partidos de la derecha nacionalista europea y Donald Trump parece estar en crisis. Un año después de que los líderes de esas formaciones celebraran el regreso del republicano a la Casa Blanca, muchos de ellos han comenzado a marcar distancia del presidente estadounidense. La inédita operación militar que Trump ordenó el pasado 3 de enero contra Venezuela y que terminó con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, sacó a relucir las primeras tensiones.

| etiquetas: trump , europa , extrema derecha
6 2 0 K 98 actualidad
8 comentarios
6 2 0 K 98 actualidad
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
Relacionada: Ayuso participará por vídeo en un evento con Milei y María Corina Machado en Mar-a-Lago, la residencia privada de Trump

www.meneame.net/story/ayuso-participara-video-evento-milei-maria-corin
2 K 23
Veo #7 Veo
#4 es alucinante que está gente no se aparte de Trump aunque solo sea como estrategia... que están amenazando la soberanía y unidad territorial de un miembro de la UE!!!

Por muy tontos que sean dos votantes, sólo hay que repetir que "Después de Groenlandia van la Canarias"

Eslogan simple, que rima y que encima es muy plausible.
1 K 23
oghaio #3 oghaio
Pues alguno no se hace enterado…
0 K 20
ElenaCoures1 #1 ElenaCoures1
Que obvio
Trump es un payaso y un impredecible
No se puede confiar en su criterio
Como ya dije más de una vez: Su sucesor se pasará años disculpándose por sus tontadas
1 K 10
purideta #8 purideta
#6 Equilicuá :-D
0 K 9
EldelaPepi #2 EldelaPepi
Todos menos uno. :roll:
0 K 9
purideta #5 purideta
#2 O dos, que ahora mismo se están mirando de reojillo a ver quién mueve ficha primero
1 K 18
EldelaPepi #6 EldelaPepi
#5

¿Hablas de eso dos partidos que pueden intercambiarse las pulseritas?
0 K 9

menéame