Posible aplicación de un 155 sanitario a Madrid

Àngels Barceló ha soltado como bombazo informativo la posible intervención por parte del Gobierno a través del Ministerio de Sanidad, de la Comunidad de Madrid , en aplicación de un 155 sanitario por haber puesto en riesgo la salud pública, en caso que se demuestre que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha permitido el escándalo sanitario que afecta a Ribera Salud y se esté permitiendo en el resto de hospitales de gestión privada en manos de Quirón Salud.

#1 Barriales *
Ojalá sea verdad y se destape toda la mierda.
jonolulu #3 jonolulu
El PP tiene casi dos tercios del Senado...

Artículo 155
1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.
#6 okeil
#3 ¿Tú crees que en el caso de Madrid el PP no lo aprobaría? ...
Ed_Hunter #9 Ed_Hunter
#6 es imposible. Todavía menos contra la niña mimada del PP, oscuro objeto del deseo sexual de todo pepero de pro.
Ed_Hunter #8 Ed_Hunter
#3 justo esto iba a poner yo. Es imposible aplicar el 155 contra un gobierno del PP.
A.more #4 A.more
También de ería hacer un 155 a los golpistas de las togas
#2 carlosjpc *
Ayer estuve hablando con un amigo cirujano. ¿Sabeís a donde estan mandando a los pacientes de Castilla la Mancha derivados a operarse? A hospitales privados de la Comunidad de Madrid. Por cierto, el lunes empiezan una huelga de medicos que durara toda la semana en toda España, por si alguien necesita algo que vaya hoy o mañana a urgencias.
#5 carlosjpc *
#2 También me hablo un poco de como funcionan las derivaciones y listas de espera aquí. Primero tanto los hospitales a los que derivan las intervenciones como ellos mismos tienen clara una cosa: se mandan cosas sencillas (quistes por ejemplo) en packs que quitan mucha lista de espera sin presentar problemas, cuando se han enviado cosas complejas bien los hospitales privados no las aceptaban y los devolvían o las aceptaban y las chapuzas que hacían les volvían a ellos más complejas todavía.…   » ver todo el comentario
enochmm #11 enochmm
Que empiecen por derogar la Le 15/1997 sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud
EldelaPepi #10 EldelaPepi
¡Ajolá!

Lo de Madrid es una vergüenza a muchos niveles.
#7 mam23
¿un 155 antes de unas posibles elecciones?¿quereis que la derecha tenga mayoria absoluta? esto solo alimentaría mas su victimismo.
