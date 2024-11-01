Posible aplicación de un 155 sanitario a Madrid  

Àngels Barceló ha soltado como bombazo informativo la posible intervención por parte del Gobierno a través del Ministerio de Sanidad, de la Comunidad de Madrid , en aplicación de un 155 sanitario por haber puesto en riesgo la salud pública, en caso que se demuestre que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha permitido el escándalo sanitario que afecta a Ribera Salud y se esté permitiendo en el resto de hospitales de gestión privada en manos de Quirón Salud.
Artículo 155
1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.
Lo de Madrid es una vergüenza a muchos niveles.