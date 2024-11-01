Posible aplicación de un 155 sanitario a Madrid  

Àngels Barceló ha soltado como bombazo informativo la posible intervención por parte del Gobierno a través del Ministerio de Sanidad, de la Comunidad de Madrid , en aplicación de un 155 sanitario por haber puesto en riesgo la salud pública, en caso que se demuestre que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha permitido el escándalo sanitario que afecta a Ribera Salud y se esté permitiendo en el resto de hospitales de gestión privada en manos de Quirón Salud.