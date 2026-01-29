edición general
Portugal será el primer país de la UE en tener un portadrones

El portaaviones, con capacidad para 200 personas, lanzará y recuperará drones aéreos y marítimos para investigación científica y vigilancia en misiones de larga duración. El país está reforzando su capacidad para controlar su vasta zona marina y hacer frente a amenazas híbridas. La dinámica de la seguridad marítima se ha visto influida en gran medida por el desarrollo de la tecnología de los drones, que han pasado de ser simples sistemas de reconocimiento a instrumentos de ataque armado

#4 Febrero_2026
Antes del café estoy criticón:

1. El 75% se paga de fondos europeos para la recuperación económica tras el covid. Un barco de combate. Joer.
2. Lo hace una empresa de Países Bajos en astilleros de Rumanía. ¿No podrían aprovechar para darle trabajo a los portugueses?
3. En Portugal han desarrollado el concepto pero no han pedido las patentes, por lo que la empresa privada de Países Bajos ya lo está ofreciendo a medio mundo.
wata #5 wata
El pais que no invierta en drones perderá la guerra.
Un avión, por muy fantástico que sea, no puede contra cientos de drones.
#2 Tensk
O cómo hacer público que no tienes un portaaviones.
Andreham #1 Andreham
Ah, sí, las amenazas híbridas a Portugal: Chthulu el Antiguo y Godzilla brasileiro.
Dene #3 Dene
#1 Tu espera a que Donaldo se fije en las Azores o Madeira y lo bien colocadas que están para sus barquitos y sus avioncitos
