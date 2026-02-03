edición general
El portavoz de Vox en Aragón sigue registrando dietas de viaje asociadas a Monzón, aunque declara vivir en Zaragoza

David Arranz figura en web oficial de las Cortes de Aragón con la segunda mayor tarifa de 21.961 euros anuales por desplazamiento en 2024, contradiciendo sus declaraciones previas.

| etiquetas: vox , aragón , dietas , zaragoza
Milmariposas #1 Milmariposas
Paguitas de las buenas... :roll:
Chinchorro #2 Chinchorro
Pero porque él es un español listo, un pícaro que abusa del sistema porque puede, porque se lo merece y porque le da la gana. Y quien diga lo contrario es un rojelio envidioso.
#3 k3ym4n
Menuda sorpresa. Quién se lo iba a imaginar está gente de Revuelta. Ops de VagOX
