edición general
17 meneos
28 clics
La portavoz del PSOE de Madrid a Isabel Díaz Ayuso: «¡Váyase a chupar botas a Mar-a-Lago!»

La portavoz del PSOE de Madrid a Isabel Díaz Ayuso: «¡Váyase a chupar botas a Mar-a-Lago!»

La diputada del PSOE ha afirmado que Ayuso ha viajado a EE UU para «colocarse al lado de los malos», y le ha acusado de ser «una ridícula» que «lame las botas de quien desprecia a España y el español». «Ya se ha pasado usted el juego de mala persona.

| etiquetas: ayuso , mar a lagomadrid
14 3 0 K 118 politica
11 comentarios
14 3 0 K 118 politica
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Pero botas de su talla, que luego vemos lo que le pasa a Marco Rubio
3 K 52
wata #4 wata
Botas...ejem...
2 K 41
devilinside #9 devilinside
#4 El equivalente al "me gusta la fruta"
0 K 12
#10 concentrado
#9 No necesariamente. En la jerga militar ya existe "chupar botas" que significa rendir pleitesía., no solamente hay que pensar en "lo único".
0 K 20
devilinside #11 devilinside
#10 Ya lo sé. También tienes el término lamebotas
1 K 32
#2 Barriales
Se la pela. La cantamañanas, tiene claras sus prioridades y quien su amo.
2 K 14
XtrMnIO #7 XtrMnIO
Claro y cristalino como una tranquila mañana de primavera.
0 K 12
#8 MenéameApesta
La comunity manager de Pecas está curtida en lo que a lamer culos viejos y arrugados se refiere.
0 K 12
eltxoa #3 eltxoa
En Madrid, el nivel de la política como en ningún sitio.
0 K 10
#5 soberao
#3 Rebajarse al nivel de Ayuso a la hora de argumentar no va a traer nada bueno y menos cuando este ambiente beneficia a quien beneficia.
2 K 36
Edheo #6 Edheo
#5 Pues no, no va a aportar nada bueno
Pero también te digo que... mientras ella si puede hacerelo sin ningún tipo de coste ni repercusión.... tampoco ayuda en nada, no darle de su jarabe también.
Lo penoso es, que no haya ponentes en condiciones, que sepan darle zascas con guante blanco.
Pero en fin, son políticos, tampoco esperes excelencias de gente que prácticamente nace, para chupar de la teta que tanto critican luego.
0 K 7

menéame