La portavoz del PSOE de Madrid a Isabel Díaz Ayuso: «¡Váyase a chupar botas a Mar-a-Lago!»

La diputada del PSOE ha afirmado que Ayuso ha viajado a EE UU para «colocarse al lado de los malos», y le ha acusado de ser «una ridícula» que «lame las botas de quien desprecia a España y el español». «Ya se ha pasado usted el juego de mala persona.
| etiquetas: ayuso , mar a lagomadrid
Pero también te digo que... mientras ella si puede hacerelo sin ningún tipo de coste ni repercusión.... tampoco ayuda en nada, no darle de su jarabe también.
Lo penoso es, que no haya ponentes en condiciones, que sepan darle zascas con guante blanco.
Pero en fin, son políticos, tampoco esperes excelencias de gente que prácticamente nace, para chupar de la teta que tanto critican luego.