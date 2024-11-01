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Los portátiles robados en España acaban en Marruecos. Un bot revela cómo se venden a mitad de precio

Los portátiles robados en España acaban en Marruecos. Un bot revela cómo se venden a mitad de precio

Lo que empieza como un robo en un instituto en España puede acabar en una tienda en Marruecos en pocos días. Cientos de portátiles reaparecen a la venta a mitad de precio gracias a un sistema que rastrea anuncios online y que ha destapado toda una ruta del mercado negro. Se trata de una investigación basada en técnicas de inteligencia digital, que ha permitido localizar los dispositivos robados en Cataluña y Andalucía. Aunque eso sí, su recuperación es prácticamente imposible por la falta de cooperación internacional.

| etiquetas: portátil , robo , españa , marruecos , bot , cataluña , andalucía , anuncio , rastrear
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9 comentarios
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#1 vGeeSiz
venga ya, me estás diciendo que hay gente que viene de Marruecos a robar y mandar mercancía para allá en vez de pagar nuestras pensiones?

Alto fascismo esto de elblogsalmon
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Escafurciao #4 Escafurciao
#1 si y los que roban en marruecos se venden en Senegal, es el mercado, amigo.
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#5 vGeeSiz
#4 habría que deportar a los Senegaleses de Marruecos
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Escafurciao #6 Escafurciao
#5 díselo a la fifa, total ya...
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#3 selufetto
Recuerdo cuando en el cash converters de Sevilla, siempre había marroquíes preguntándote si llevabas un móvil para ofrecerte mas que lo que te ofrecía la propia tienda. Nunca entendí el negocio de eso, pero bueno, puede ser por cosas como esta. Es una pena que la fuente sea Espejo Público, ya que le resta credibilidad.
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#8 Pitchford
#7 Apruebo la moción, pero primero hay que pillarlos con las manos en la masa y no una vez de cada 100 sino cada vez que la hagan.
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#2 Pitchford
Más cámaras hacen falta en todas partes.
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#7 bizcobollo
#2 Lo que hace falta es mano dura
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Chepacoletariado #9 Chepacoletariado
Casos aislados. La multiculturalidad es buena y enriquecedora, lo dicen en Menéame
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menéame