Los portátiles robados en España acaban en Marruecos. Un bot revela cómo se venden a mitad de precio

Lo que empieza como un robo en un instituto en España puede acabar en una tienda en Marruecos en pocos días. Cientos de portátiles reaparecen a la venta a mitad de precio gracias a un sistema que rastrea anuncios online y que ha destapado toda una ruta del mercado negro. Se trata de una investigación basada en técnicas de inteligencia digital, que ha permitido localizar los dispositivos robados en Cataluña y Andalucía. Aunque eso sí, su recuperación es prácticamente imposible por la falta de cooperación internacional.