Los portales inmobiliarios advierten de que el alza de los precios explica la caída en la compra de viviendas Los principales portales inmobiliarios con actividad en España han advertido de que tanto la compraventa de viviendas como la firma de hipotecas está desacelerando el ritmo de crecimiento registrado en el último año, debido a la falta de oferta y a los altos precios que se han alcanzado, entre otras razones.