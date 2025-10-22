edición general
Los portales inmobiliarios advierten de que el alza de los precios explica la caída en la compra de viviendas Los principales portales inmobiliarios con actividad en España han advertido de que tanto la compraventa de viviendas como la firma de hipotecas está desacelerando el ritmo de crecimiento registrado en el último año, debido a la falta de oferta y a los altos precios que se han alcanzado, entre otras razones.

Su versión es esa porque si se sabe que los fondos venden, que no llegan inmigrantes, que por el cambio climático deja de venir la gente esto se hunde, sería una pena que la gente difundiera

Claro, por eso en los años anteriores con alzas de precios de 2 dígitos, la compras bajaban.

A los inversores empiezan a no salirles las cuentas, y eso es una muy buena noticia para los que quieren comprar una vivienda para vivir en ella.
Pero como puede ser? Si no hace ni 15 minutos me estaba diciendo NPC que los precios se están hundiendo (supongo que gracias a su activismo en redes, recordemos que él solito metió en la cárcel a Rato)
La PSOE lleva 20 años prometiendo vivienda digna y lo único digno es el sablazo del alquiler. En 2004 un joven destinaba el 30 % del sueldo al piso; hoy, gracias al “progreso”, ya va por el 60 %. Pero tranquilos, que Sánchez anuncia 183.000 viviendas públicas... las mismas que luego se quedan en PowerPoint. Eso sí, si eres okupa, inmigrante recién llegado o amigo del partido, el Estado te abre la puerta y te da las llaves. Es la política de vivienda inclusiva: tú pagas, ellos viven.
Sorprendente conclusión, nunca lo hubiera imaginado, y yo rascándome la cabeza. Que si sube el precio bajan las ventas, por Dios que alguien les dé el premio Nóbel. Si ya hubieran puesto una grafiquita con las curvas de oferta y demanda cruzándose, lo habrían bordado.
