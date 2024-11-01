El portaaviones pendiente

España debe decidir si quiere una Armada limitada a su entorno inmediato o una fuerza naval capaz de operar con aviones embarcados, drones y alerta temprana en escenarios cada vez más desafiantes.
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El portaaviones quedó como algo del pasado para potencias militares medias.
Tener portaviones significa querer tener proyección militar, España ni está en esa liga ni necesita estar; aparte de ser un gasto bestial de construcción y mantenimiento.
La edad del portaviones ha terminado, el tiempo de los drones ha llegado.
Una España independiente y soberana debería invertir en inteligencia satelital, industrialización en materia de drones, misiles y equipos de guerra electrónica, formación en ciberguerra, protección contra ciberguerra, fortificación de canarias, Ceuta y Melilla y pepinos nucelares.
Con eso está protegida de de amenazas cercanas y lejanas.