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El portaaviones pendiente

El portaaviones pendiente

España debe decidir si quiere una Armada limitada a su entorno inmediato o una fuerza naval capaz de operar con aviones embarcados, drones y alerta temprana en escenarios cada vez más desafiantes.

| etiquetas: españa , portaaviones , armada , desafíos
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10 comentarios
6 2 0 K 108 DEFENSA
Connect #3 Connect
¿Para qué quiere España un tipo de embarcación que nunca ha utilizado? Y más en la era de los drones, todavía en desarrollo y casi tan destructivos como unos cazas. En unos años esos drones serán mucho más efectivos, baratos y capaces de lanzar desde puntos mucho más alejados de territorio enemigo.

El portaaviones quedó como algo del pasado para potencias militares medias.
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eaglesight1 #8 eaglesight1
#3 Siempre es bueno leer el artículo, con el que se podrá discrepar o no.
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karakol #6 karakol
Irán no tiene portaaviones y le ha zumbado de lo lindo a los supermegahiperchachiportaaviones yankis, concretamente en sus lavanderías. :troll:

Tener portaviones significa querer tener proyección militar, España ni está en esa liga ni necesita estar; aparte de ser un gasto bestial de construcción y mantenimiento.

La edad del portaviones ha terminado, el tiempo de los drones ha llegado.  media
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security_incident #7 security_incident
España no necesita proyección exterior militar (y si lo necesitara tampoco creo que un portaviones aporte mucho hoy en día) El único sentido que pueda tener construir y operar un portaviones es dentro del espectro de la OTAN y como reclamo comercial.

Una España independiente y soberana debería invertir en inteligencia satelital, industrialización en materia de drones, misiles y equipos de guerra electrónica, formación en ciberguerra, protección contra ciberguerra, fortificación de canarias, Ceuta y Melilla y pepinos nucelares.

Con eso está protegida de de amenazas cercanas y lejanas.
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JohnnyQuest #1 JohnnyQuest
Canarias y Baleares. Lo que exceda eso es solo para cumplir con el papel de socii de Roma. Es más, si USA tiene problemas al reorganizar su potencial marítimo en este nuevo paradigma de drones y misiles de precisión ¿qué sentido tiene siendo una potencia menorisísima como somos?
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wata #10 wata
Habiendo drones que pueden llegar a miles de kilómetros como hacen los ucranianos...no se necesitan ni portaaviones ni catobares.
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Aokromes #4 Aokromes
los portaaviones estan muertos en el siglo de los drones.
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traviesvs_maximvs #9 traviesvs_maximvs
Vale más tener varios miles de drones de todo tipo en muchos silos repartidos.
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aupaatu #2 aupaatu
La guerra contra el cambio climático puede esperar....o eso parece.
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taSanás #5 taSanás
#2 llevará etiqueta eco
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menéame