Porque ser skinhead es diferente de ser nazi

Algo que hemos visto muchas veces a lo largo del tiempo es etiquetar la subcultura skinhead automáticamente como un movimiento fascista. Con este artículo buscamos situar esta cuestión: el movimiento skinhead y el fascismo. Abordando los distintos puntos de vista, tanto desde la óptica antifascista como desde la fascista.

azathothruna
Porque los skinhead se afeitan el bigote de brocha? :troll:
alfre2
Como siempre El Feo ya te lo explica: youtu.be/sXoL_hVWTTg?si=OtwAubGqlqnM1cRx
#2 miraqueereslinda
El artículo se queda corto. Lo que estamos viendo hoy día es que todo lo que no sea progresismo es fascismo/nazismo.

Capitalismo = fascismo

Liberalismo = fascismo

Meritocracia = fascismo

Conservacionismo = fascismo

Proteccionismo = fascismo

Religiosidad (siempre que sea judeocristiana) = fascismo

Derecha en general = fascismo

Cualquier pero frente al feminismo, ideología de género, políticas verdes, multiculturalidad = fascismo

Nombrar la Agenda 2030 (que no es mas que la aplicación política que la UE está haciendo del punto anterior) = fascismo

Y por supuesto, cualquier grupo de hooligans, sea de lo que sea, desde hinchas de fútbol hasta grupos sectarios = fascismo
fofito
#2 En realidad lo que estamos viendo hoy día es que cualquier papanatas dispone de una ventana por la que lanzar al mundo sus absurdos y simplistas razonamientos.
#5 dark873
#2 Alguien que lo entiende. En Menéame. Qué raro. Ummm... Eh mmmm... Calla facha!
