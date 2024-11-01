Porque ser skinhead es diferente de ser nazi

Algo que hemos visto muchas veces a lo largo del tiempo es etiquetar la subcultura skinhead automáticamente como un movimiento fascista. Con este artículo buscamos situar esta cuestión: el movimiento skinhead y el fascismo. Abordando los distintos puntos de vista, tanto desde la óptica antifascista como desde la fascista.
| etiquetas: skinhead , fascismo , nazis , historia
Capitalismo = fascismo
Liberalismo = fascismo
Meritocracia = fascismo
Conservacionismo = fascismo
Proteccionismo = fascismo
Religiosidad (siempre que sea judeocristiana) = fascismo
Derecha en general = fascismo
Cualquier pero frente al feminismo, ideología de género, políticas verdes, multiculturalidad = fascismo
Nombrar la Agenda 2030 (que no es mas que la aplicación política que la UE está haciendo del punto anterior) = fascismo
Y por supuesto, cualquier grupo de hooligans, sea de lo que sea, desde hinchas de fútbol hasta grupos sectarios = fascismo