Por no llorar

"¿Qué se puede esperar de una sociedad que es tan primitiva que se agarra a la creencia de que ciertas palabras del lenguaje son tan poderosas que te pueden corromper nada más oírlas?”. Fingen ignorar su estupidez y suplen su frustración con agresividad, con violencia, con crueldad. Se llaman Abascal, Ayuso, Aguirre, Tellado, Milei, Trump, Aznar, y la lista es infinita. No recuerdo una caterva de seres tan mediocres, ignorantes y amorales al frente de las cosas.