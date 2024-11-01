edición general
Polonia rechaza extraditar al sospechoso ucraniano por el sabotaje al Nord Stream

Durante una conferencia de prensa este martes, tras un encuentro con la primera ministra de Lituania, Inga Ruginiene, Tusk ha declarado que, aunque la decisión final corresponde a los tribunales, para él, extraditar a este ciudadano “no responde a los intereses de Polonia, de la decencia y de la Justicia”.

#2 rekus
No beneficia a los intereses de Polonia. Desde nuestro punto de vista, los únicos que deberían avergonzarse y guardar silencio sobre el tema del Nord Stream 2 son aquellos que decidieron construirlo.


twitter.com/descifraguerra/status/1975824779618763038?s=19
#2 rekus
#6 eipoc *
Seguro que era un lobo solitario, que usó los medios que tenía en su taller para encontrar el gaseoducto en medio del mar y bajar hasta lo más profundo para poner una bomba. No había ningún gobierno detrás con intereses cuyas consecuencias provocasen un casus belli, pero que, por lo que sea, no interesa airear.
1 K 25
DarthMatter #5 DarthMatter *
“no responde a los intereses de Polonia, de la decencia y de la Justicia”.

Lo único "justo" y "decente" es lo que ellos digan. :palm:
1 K 21
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Menudos aliados.
0 K 17
suppiluliuma #9 suppiluliuma
(Polonia no extradita a sospechoso ucraniano de la voladura de Nord Stream)
Zazis de MNM: ¡¡¡NOOOOOOOOOOOO!!! ¡¡¡TRAIDORES!!! ¡¡¡FELONES!!! ¡¡¡BELLACOS!!!
(Rusia no extradita a Igor Girkin, Serguei Dubinsky y Leonid Jarchenko, condenados in absentia por el derribo del MH17: 298 víctimas, 80 de ellos niños)
Zazis de MNM: cri, cri, cri...
0 K 11
Mltfrtk #4 Mltfrtk
Esto se soluciona publicando más noticias falsas de drones rusos atacando Europa.
0 K 10
ElBeaver #7 ElBeaver
moscovita de guardia
0 K 7
ElBeaver #8 ElBeaver
#_4 moscovita de guardia
0 K 7
ExLibris #1 ExLibris
Sin comentarios.
0 K 6

