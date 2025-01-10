edición general
Polonia advierte a Putin de no cruzar su espacio aéreo para la cumbre con Trump (ING)

Polonia advirtió el martes al presidente ruso, Vladimir Putin, que no viaje a través de su espacio aéreo para una cumbre en Hungría con el presidente estadounidense, Donald Trump , diciendo que podría verse obligada a ejecutar una orden de arresto internacional si lo hiciera.

Trifasico #1 Trifasico *
"diciendo que podría verse obligada a ejecutar una orden de arresto internacional si lo hiciera."
Vaya vaya vaya...

Polonia dice que Netanyahu no será detenido si asiste a un acto en Auschwitz
es.euronews.com/my-europe/2025/01/10/polonia-dice-que-netanyahu-no-ser

Polonia no detendrá a Netanyahu pese a la orden de arresto del TPI…   » ver todo el comentario
Veelicus #2 Veelicus
#1 Es que asesinar esta mal si son nazis, si son arabes no hay problemas
#14 Robe7064
#2 La idea era buena, la ejecución quedó como el asalto a Kiev.
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
No permiten a un hombre buscado por la CPI pasar por su espacio aéreo como es Putin, pero a otro le ponen alfombra roja como es Netahanyu

Ummmmmm me encanta la hipocresía
Yoryo #4 Yoryo
#3 Son Polacos, pregunta por ellos a los Yankies :troll:
#8 Dav3n
#4 En Mouse, la novela gráfica que todos conocemos, aparecían como los cerdos...

No lo digo yo, lo dijo un judío.
#5 Dav3n
#3 El Mundo Libre {0x2122}

Estos son mis ideales, si no le gustan, tengo otros.

Pero tranquilo, Maverick te protege incluso ahora que está a poco del asilo xD xD xD
Sacronte #7 Sacronte
#5 Polonia entra regular en el mundo libre, solo son mundo libre por odiar mucho muchisimo a Rusia y comprar muchos cohetitos.
#9 Dav3n
#7 Eso lo sabemos los que no consumimos propaganda, para otra gente son la resistance xD

Los que yo he conocido eran casi todos machistas, fachas y un poco especiales, pero vamos, será mala suerte la mía xD
Aokromes #11 Aokromes
#3 seguro que tienen alguna explicacion logica hombre, como el por que no pueden participar bielorusia y rusia e israel si, o por que no puede extraditarse a un criminal...
vicvic #6 vicvic
Y estos no se andan con tonterías,como pase el criminal con orden de detención Putin, no se van a quedar quietos. Solo Europa podrá salvar a Europa, esta claro.
Verdaderofalso #12 Verdaderofalso *
#6 a ver que hacen, ya hemos visto que opinan de otro perseguido por la CPI como es Netahanyu cuando quería ir a Polonia y ojo, que aparte de los crímenes de Putin tiene alguno más en ciernes.

Lo suyo es detener a ambos o amenazarles con ello.

Pero debe ser que un genocidio resta puntos
vicvic #10 vicvic *
Esperaté que los que tienen como diario de cabecera RT, que es el diario oficial de Putin, la voz blanqueadora del amo, el panfleto del fascismo ruso, hablan de que los demás consumen propaganda... ¡Es que hay que quererlos!!! :-D
#13 Dav3n
#10 Te das cuenta de que no has dado ni un solo argumento más allá del blablabla putinistas caca blablabla?

No, que va, si te pagan justo para eso xD
