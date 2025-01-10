Polonia advierte a Putin de no cruzar su espacio aéreo para la cumbre con Trump (ING)

Polonia advirtió el martes al presidente ruso, Vladimir Putin, que no viaje a través de su espacio aéreo para una cumbre en Hungría con el presidente estadounidense, Donald Trump , diciendo que podría verse obligada a ejecutar una orden de arresto internacional si lo hiciera.
Vaya vaya vaya...
Ummmmmm me encanta la hipocresía
No lo digo yo, lo dijo un judío.
Estos son mis ideales, si no le gustan, tengo otros.
Pero tranquilo, Maverick te protege incluso ahora que está a poco del asilo
Los que yo he conocido eran casi todos machistas, fachas y un poco especiales, pero vamos, será mala suerte la mía
Lo suyo es detener a ambos o amenazarles con ello.
Pero debe ser que un genocidio resta puntos
No, que va, si te pagan justo para eso