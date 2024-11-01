Pollán recuerda que sus peticiones son las mismas que para Extremadura y Aragón: «Veremos que PP nos encontramos»

El candidato a la Presidencia de la Junta por Vox, Carlos Pollán, aseguraba este lunes que el partido ha cumplido con sus expectativas de que hubiera «más Vox» en Castilla y León, y recordaba al PP que sus peticiones son las mismas que para Extremadura y Aragón. «Veremos que PP nos encontramos», decía en alusión a la negociación que se abrirá en los próximos días para conformar gobierno.