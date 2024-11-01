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Pollán recuerda que sus peticiones son las mismas que para Extremadura y Aragón: «Veremos que PP nos encontramos»

Pollán recuerda que sus peticiones son las mismas que para Extremadura y Aragón: «Veremos que PP nos encontramos»

El candidato a la Presidencia de la Junta por Vox, Carlos Pollán, aseguraba este lunes que el partido ha cumplido con sus expectativas de que hubiera «más Vox» en Castilla y León, y recordaba al PP que sus peticiones son las mismas que para Extremadura y Aragón. «Veremos que PP nos encontramos», decía en alusión a la negociación que se abrirá en los próximos días para conformar gobierno.

| etiquetas: pillan , pp , vox , peticion
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5 comentarios
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Catapulta #1 Catapulta
El PP engangandose en cada elección en pro de VOX. Se van a tragar un buen Pollán.
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cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
¡Me vais a comer el apellido!
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makinavaja #5 makinavaja
Se les ve con pocas ganas de gobernar a estos de Vox... alguien les debe haber dicho que es una forma de trabajar... :troll: :troll:
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MIrahigos #2 MIrahigos *
¡Dios, no sabía quién se presentaba!

Le ha faltado una “O” para ganar, en serio. ¿Quien no votaría a “Carlos Pollon”? Con ese pedazo de nombre habría ganado todas las elecciones a lo largo de su vida, desde delegado de clase a Presidente de la comunidad de vecinos, alcalde, comunidad, autonomía… ¡Todo!

Habría estatuas en cada rincón de España por el que pasase.

“Del Pueblo de Fuentealbilla a Carlos Pollon”

¿Que pueblo no querría una estatua suya?
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ExLibris #3 ExLibris
¿Sabéis lo que vais a encontrar? NOX contra Pape
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menéame