La política abre una nueva brecha de género en el mundo

Recientes procesos electorales celebrados en distintas partes del mundo apuntan a una brecha de género entre los votantes más jóvenes: ellos se decantan más por posturas cercanas a la extrema derecha, mientras que las chicas prefieren opciones de izquierdas y pegadas a la socialdemocracia. Los comicios de los últimos años en países como Estados Unidos, Japón o Francia evidencian que la diferencia de voto por género, que siempre ha existido "en términos generales", se ha hecho "más amplio" en el tramo de edad más joven.

#2 Katos
Se ha conseguído una ideología por y para las mujeres que acabará muriendo por el voto en contra de las mujeres
#3 Bottle
#2 ¿Puedes explicarlo un poco más? Yo por lo menos no entiendo qué quieres decir.
Dragstat #4 Dragstat
#2 "el modelo patriarcal no ofrece a las mujeres un horizonte vital que les interese", mientras que sus compañeros no parecen dispuestos a compartir una "corresponsabilidad""
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
jartibles la virgen
