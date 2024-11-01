La política abre una nueva brecha de género en el mundo

Recientes procesos electorales celebrados en distintas partes del mundo apuntan a una brecha de género entre los votantes más jóvenes: ellos se decantan más por posturas cercanas a la extrema derecha, mientras que las chicas prefieren opciones de izquierdas y pegadas a la socialdemocracia. Los comicios de los últimos años en países como Estados Unidos, Japón o Francia evidencian que la diferencia de voto por género, que siempre ha existido "en términos generales", se ha hecho "más amplio" en el tramo de edad más joven.