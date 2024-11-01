La Policía Nacional confirma: las dos menores se quitaron la vida

La Policía Nacional ha confirmado que las dos adolescentes halladas sin vida en la madrugada del sábado en el Parque de la Concordia de Jaén decidieron quitarse la vida, una conclusión que se desprende de las pesquisas realizadas durante la jornada. Fuentes del cuerpo apuntan que no existen indicios de participación externa y que el juez mantiene el secreto de sumario mientras continúan las diligencias... Relacionada: meneame.net/m/actualidad/aparecen-cuerpos-sin-vida-dos-menores-parque-
Enlazo la wiki en inglés porque la página en español está muy incompleta.
Qué noticia más triste
En aquel momento no entendimos nada de nada. El día anterior habíamos estado hablando en la calle toda la gente... Ahora mismo sigo sin comprenderlo.
Esto es como la corrupción. Se habla de los corruptos y nunca de los corruptores y las redes clientelares