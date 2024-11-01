edición general
La Policía Nacional confirma: las dos menores se quitaron la vida

La Policía Nacional ha confirmado que las dos adolescentes halladas sin vida en la madrugada del sábado en el Parque de la Concordia de Jaén decidieron quitarse la vida, una conclusión que se desprende de las pesquisas realizadas durante la jornada. Fuentes del cuerpo apuntan que no existen indicios de participación externa y que el juez mantiene el secreto de sumario mientras continúan las diligencias... Relacionada: meneame.net/m/actualidad/aparecen-cuerpos-sin-vida-dos-menores-parque-

etiquetas: suicidio , jaen , menores , sucesos
15 comentarios
Comentarios destacados:    
YSiguesLeyendo
es tremendo cómo NO aparece la palabra "suicidio" en la noticia
elTieso
#2 hay una recomendación que muchos periodistas siguen para evitar el efecto llamada
intotheflow
#2 Efecto Werther: en.wikipedia.org/wiki/Copycat_suicide
Enlazo la wiki en inglés porque la página en español está muy incompleta.
Gnomo
Que lleva a dos chicas a suicidarse a la vez?? Existia bulling o algo así?
Qué noticia más triste
YSiguesLeyendo
... El suceso ha conmocionado a la ciudad y ha llevado al Ayuntamiento a decretar tres días de luto oficial, con las banderas a media asta en el edificio consistorial desde las 00:00 horas de este domingo hasta el martes 2 de diciembre. El próximo lunes, a las 12:00 horas, se guardará un minuto de silencio en memoria de las jóvenes, un acto al que podrá sumarse la ciudadanía...
Torrezzno
Pobres. Vivimos en una sociedad tremendamente competitiva. Pero los suicidios múltiples normalmente tienen un origen concreto
intotheflow
#14 Replicar a comentarios como el tuyo es un imperativo moral.
wata
Hará unos 40 años viví un hecho parecido. Dos amigas que además eran muy alegres... Las dos al mismo tiempo. Me lo has hecho recordar e incluso revivir sus caras.
En aquel momento no entendimos nada de nada. El día anterior habíamos estado hablando en la calle toda la gente... Ahora mismo sigo sin comprenderlo.
Traspié
Ya hace años que el suicidio se ha convertido en la causa de mayor número de muertes no naturales en España, y sin embargo se sigue haciendo como si no pasara nada. Creo que ya está más que demostrado que no hablar de suicidios no sirve para evitarlos, pero parece que no interesa coger el toro por los cuernos, porque eso implicaría invertir en salud mental y crear infraestructuras de prevención.
aletmp
#9 además saldría toda la mierda de bullying, acoso, RRSS, y lo que sea que lo provoca.

Esto es como la corrupción. Se habla de los corruptos y nunca de los corruptores y las redes clientelares
quitamelpiedencima
#9 Sí, es un tema tabú. Es complicado políticamente abordar este problema cuando el que te lleva a la muerte es uno mismo, no hay un tercero genérico o circunstancia estructural a la que culpar que simplifique el discurso.
carlitas
el suicidio es machista.
intotheflow
#8 Lo que está claro es que el machismo es una forma de ver la vida y de interpretar las relaciones humanas de una manera muy específica que lleva a comentarios como el tuyo en una noticia sobre el suicidio de dos chicas jóvenes.
carlitas
#13 y a ti replicarme
