La Policía Local de Torrevieja detiene a un hombre por matar a golpes a un gato de su expareja

La Policía Local de Torrevieja detuvo el lunes a un hombre que golpeó brutalmente a un gato hasta matarlo en plena calle. El animal era propiedad de su expareja. Se han abierto diligencias por un supuesto delito de maltrato animal al que se suma el de violencia de género tras la denuncia de la mujer. Los hechos se produjeron en la calle Jacarilla, situada al sur del casco urbano de Torrevieja. La Policía Local recibió el aviso por parte de los vecinos que presenciaron cómo el hombre estampó al animal contra la pared y continuó pateándolo...