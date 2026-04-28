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La Policía Local de Torrevieja detiene a un hombre por matar a golpes a un gato de su expareja

La Policía Local de Torrevieja detuvo el lunes a un hombre que golpeó brutalmente a un gato hasta matarlo en plena calle. El animal era propiedad de su expareja. Se han abierto diligencias por un supuesto delito de maltrato animal al que se suma el de violencia de género tras la denuncia de la mujer. Los hechos se produjeron en la calle Jacarilla, situada al sur del casco urbano de Torrevieja. La Policía Local recibió el aviso por parte de los vecinos que presenciaron cómo el hombre estampó al animal contra la pared y continuó pateándolo...

| etiquetas: torrevieja , paliza , muerte , gato , golpes , violencia , expareja
14 5 1 K 211 Abuso_Animal
8 comentarios
14 5 1 K 211 Abuso_Animal
Metabarón #1 Metabarón
Cobarde hijo de puta.
2 K 35
lvalin #5 lvalin
Hoy, en vez de ñiñiñi vilinci vicarii di quiiiii, alguno más entiende la necesidad de proteger la sociedad de escoria asi.
1 K 26
efectogamonal #6 efectogamonal *
Maltrato animal por violencia machista, el maltrato psicológico es bastante peor que el físico, todos lo saben muy bien.

Ahí se mueran todos {0x1f525}
0 K 19
#8 lectorcritico
#6 Es una frase muy repetida, pero hay maltratos fisicos peores que psicologicos y viceversa.
Relacionada:
www.meneame.net/story/fallo-pionero-declara-violencia-vicaria-matar-pe
www.meneame.net/search?q=vicaria+animal

Me parece genial que contemplen el maltrato animal como forma indirecta de maltrata a otra personas y lo ampliaria cosas fisicas, como podrian ser el coche, la casa o cualquier cosa que tenga un valor sentimental o sea irremplazable o haya supuesto…   » ver todo el comentario
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#4 laruladelnorte
Su expareja no se equivocó al dejar a este hijo de la gran puta. :clap:
1 K 18
g3_g3 #2 g3_g3
Menudo ser miserable. A la cárcel debería ir. >:-(
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Veelicus #7 Veelicus
#2 Con la nueva ley creo que va de cabeza
0 K 11
#3 Aleatoria
Si dependiera de mí, no veía más la luz del sol. Este despojo es un peligro para animales y personas y debe estar encerrado.
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menéame