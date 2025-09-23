·
Un fallo pionero declara violencia vicaria matar a un perro para hacer sufrir a la pareja
Una jueza de Las Palmas condena al acusado, que lanzó al animal por un precipicio, a un año de cárcel
etiquetas
perro
violencia vicaria
mascotas
machismo
#5
Atusateelpelo
*
#2
www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-15248
Exposición de motivos
"Se define la violencia vicaria como aquella violencia que se ejerce sobre la mujer con el fin de causarle el mayor y más grave daño psicológico a través de terceras o interpositas personas y que consigue su grado más elevado de crueldad con el homicidio o asesinato de esas personas (hijos e hijas, madre, padre, pareja actual etc.)."
4
K
49
#9
mikhailkalinin
#5
Ah, pues me la envaino.
1
K
21
#11
rob
#9
No tan rápido compañero. Lee el titular.
0
K
14
#14
masde120
#11
seguid negando la realidad aunque esté delante de vuestras narices. Eso crea mucha afinidad en los demás y sin duda no crea extremistas de la opinion contraria, ni uno
0
K
10
#19
rob
#14
Entono el "mea culpa"
Una lectura rápida me ha hecho interpretar que la que lanzó al perrete por la ventana fue ella.
Un saludo y nuevamente me disculpo.
1
K
24
#16
Robus
#5
el delito depende del genero de la víctima y del agresor.
Y habrá quien dirá que es correcto.
0
K
12
#18
Atusateelpelo
#16
De hecho hay muchos que asi lo dicen.
Ya cambiaran de opinion cuando les toque el chinazo a ellos (o a sus hijos, o a sus hermanos, parientes, amigos,...)
1
K
22
#1
masde120
*
pero si lo hace la mujer no sería, según la ley
7
K
45
#2
mikhailkalinin
#1
Ah, si? Dime el artículo.
4
K
17
#4
masde120
#2
de verdad, hay que explicarlo? aun no saben todas las feminazis del mundo que la violencia de genero es solo de un hombre a una mujer por mucho que nieguen la diferencia de derechos?
Toma y lee para que dejes de ignorar a ver si aprendes un poquito de igualdad:
www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-15248
4
K
15
#13
Korsakov
*
#4
¿Entonces es solo en Galicia?
Y de 2021 culpa de Frijolito entonces.
0
K
7
#12
Katos
#2
si hay cosas que solo aplican a hombres y no a Mujeres no se que artículo quieres.
? El de la constitución de que todos somos iguales ante la ley?.
0
K
7
#20
Sacronte
#12
Ese articulo no funciona de facto entre las distintas clases sociales, no nos rasguemos las vestiduras entonces entre hombres y mujeres.
0
K
10
#10
Esku
#1
Delito de autor.
2
K
14
#15
YeahYa
#7
Sí, es muy poco.... A eso me refería
0
K
20
#3
YeahYa
*
Bien por la violencia vicaria pero 12 meses por cargarse al perro... En fin
0
K
20
#7
levante
#3
Poco me parece y me gusta más la ternera que el perro.
1
K
20
#6
kastanedowski
Perrijos
0
K
9
#8
Uda
#6
Permanos....
1
K
19
#17
DonaldBlake
Si mi pareja quisiera ejercer violencia vicaria sobre mí, no mataría a mi gato, quemaría mis vinilos o mis comics.
0
K
8
