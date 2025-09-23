edición general
10 meneos
14 clics
Un fallo pionero declara violencia vicaria matar a un perro para hacer sufrir a la pareja

Un fallo pionero declara violencia vicaria matar a un perro para hacer sufrir a la pareja

Una jueza de Las Palmas condena al acusado, que lanzó al animal por un precipicio, a un año de cárcel

| etiquetas: perro , violencia vicaria , mascotas , machismo
8 2 0 K 100 actualidad
20 comentarios
8 2 0 K 100 actualidad
Comentarios destacados:      
Atusateelpelo #5 Atusateelpelo *
#2 www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-15248

Exposición de motivos

"Se define la violencia vicaria como aquella violencia que se ejerce sobre la mujer con el fin de causarle el mayor y más grave daño psicológico a través de terceras o interpositas personas y que consigue su grado más elevado de crueldad con el homicidio o asesinato de esas personas (hijos e hijas, madre, padre, pareja actual etc.)."
4 K 49
mikhailkalinin #9 mikhailkalinin
#5 Ah, pues me la envaino.
1 K 21
rob #11 rob
#9 No tan rápido compañero. Lee el titular.
0 K 14
masde120 #14 masde120
#11 seguid negando la realidad aunque esté delante de vuestras narices. Eso crea mucha afinidad en los demás y sin duda no crea extremistas de la opinion contraria, ni uno
0 K 10
rob #19 rob
#14 Entono el "mea culpa"
Una lectura rápida me ha hecho interpretar que la que lanzó al perrete por la ventana fue ella.
Un saludo y nuevamente me disculpo.
1 K 24
Robus #16 Robus
#5 el delito depende del genero de la víctima y del agresor.

Y habrá quien dirá que es correcto.
0 K 12
Atusateelpelo #18 Atusateelpelo
#16 De hecho hay muchos que asi lo dicen.

Ya cambiaran de opinion cuando les toque el chinazo a ellos (o a sus hijos, o a sus hermanos, parientes, amigos,...)
1 K 22
masde120 #1 masde120 *
pero si lo hace la mujer no sería, según la ley
7 K 45
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
#1 Ah, si? Dime el artículo.
4 K 17
masde120 #4 masde120
#2 de verdad, hay que explicarlo? aun no saben todas las feminazis del mundo que la violencia de genero es solo de un hombre a una mujer por mucho que nieguen la diferencia de derechos?
Toma y lee para que dejes de ignorar a ver si aprendes un poquito de igualdad:
www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-15248
4 K 15
#13 Korsakov *
#4 ¿Entonces es solo en Galicia?
Y de 2021 culpa de Frijolito entonces.
0 K 7
#12 Katos
#2 si hay cosas que solo aplican a hombres y no a Mujeres no se que artículo quieres.

? El de la constitución de que todos somos iguales ante la ley?.
0 K 7
Sacronte #20 Sacronte
#12 Ese articulo no funciona de facto entre las distintas clases sociales, no nos rasguemos las vestiduras entonces entre hombres y mujeres.
0 K 10
Esku #10 Esku
#1 Delito de autor.
2 K 14
YeahYa #15 YeahYa
#7 Sí, es muy poco.... A eso me refería
0 K 20
YeahYa #3 YeahYa *
Bien por la violencia vicaria pero 12 meses por cargarse al perro... En fin
0 K 20
#7 levante
#3 Poco me parece y me gusta más la ternera que el perro.
1 K 20
kastanedowski #6 kastanedowski
Perrijos
0 K 9
Uda #8 Uda
#6 Permanos....
1 K 19
#17 DonaldBlake
Si mi pareja quisiera ejercer violencia vicaria sobre mí, no mataría a mi gato, quemaría mis vinilos o mis comics.
0 K 8

menéame