La Policía Local de Sevilla empezará a usar las tasers la noche de Halloween

La Policía Local de Sevilla empezará a usar las tasers la noche de Halloween

El Ayuntamiento adquirió 30 pistolas eléctricas entre diciembre de 2023 y enero de 2024, pero no se habían utilizado hasta ahora

mente_en_desarrollo
Pues seguro que consiguen muchos caramelos con el "truco o trato".
concentrado
Empiezan en la mejor fecha, sin duda.
Apotropeo
#1 susto o taser
HeilHynkel
Pobres zombies xD
Wolfgang
{0x1f46e} {0x1f383} {0x1f46e}
OrialCon_Darkness
Pero les han enseñado a usarlas? Que a ver si la van a coger al revés y se tasean solos xD
porcogrosso
Irán disfrazados de Shocker, 100.000 voltios de terror.
ronko
Unos tales Pugsley y Miércoles Addams, están deseando jugar con ellos.
CharlesBrowson
Bravo, a ver si acabamos con la horterada de ir vestidos de mamarrachos y fulanas como los yankees en esa noche
Olepoint
¡¡¡ Suerte a los pobres sevillanos !!!
Davidavidú
Bueno, mientras no usen armas de guerra como los narcos en aquel video del tiroteo de las 3000 viviendas.
