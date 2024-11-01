·
actualidad
8
meneos
9
clics
La Policía Local de Sevilla empezará a usar las tasers la noche de Halloween
El Ayuntamiento adquirió 30 pistolas eléctricas entre diciembre de 2023 y enero de 2024, pero no se habían utilizado hasta ahora
etiquetas
:
policia
,
tasers
,
sevilla
,
halloween
11 comentarios
relacionadas
#3
mente_en_desarrollo
Pues seguro que consiguen muchos caramelos con el "truco o trato".
3
K
61
#1
concentrado
Empiezan en la mejor fecha, sin duda.
1
K
28
#10
Apotropeo
#1
susto o taser
2
K
40
#9
HeilHynkel
Pobres zombies
0
K
20
#2
Wolfgang
0
K
16
#11
OrialCon_Darkness
Pero les han enseñado a usarlas? Que a ver si la van a coger al revés y se tasean solos
0
K
10
#5
porcogrosso
Irán disfrazados de Shocker, 100.000 voltios de terror.
0
K
9
#6
ronko
Unos tales Pugsley y Miércoles Addams, están deseando jugar con ellos.
0
K
8
#7
CharlesBrowson
Bravo, a ver si acabamos con la horterada de ir vestidos de mamarrachos y fulanas como los yankees en esa noche
0
K
8
#4
Olepoint
¡¡¡ Suerte a los pobres sevillanos !!!
0
K
7
#8
Davidavidú
Bueno, mientras no usen armas de guerra como los narcos en aquel video del tiroteo de las 3000 viviendas.
0
K
6
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
