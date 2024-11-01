La policía islámica de Nigeria detiene a nueve musulmanes por no ayunar durante el Ramadán. [ENG]

La policía islámica del estado norteño de Kano, en Nigeria, detuvo el miércoles a nueve musulmanes que fueron vistos comiendo durante el primer día del ayuno del Ramadán de este año. Kano tiene una población mayoritariamente musulmana, donde el sistema legal islámico, la sharia, convive con la legislación secular. La policía islámica, conocida como Hisbah, registra cada año durante el Ramadán cafeterías, restaurantes y mercados para asegurarse de que los musulmanes respetan las horas de ayuno.
| etiquetas: sharia , ramadan , nigeria
Se intenta mostrar a la parte Islamica de Nigeria como algo que sigue un patrón de leyes aunque sean draconianas.
Lo cierto es que aparecen 5000 cuerpos ejecutados por boko haram en Nigeria y digo 5000 por que estos están confirmados. Pero la cifra podría ser de 10.000 seres humanos. Y no ayunar en Ramadan no tiene nada que ver
