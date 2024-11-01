La policía islámica de Nigeria detiene a nueve musulmanes por no ayunar durante el Ramadán. [ENG]

La policía islámica del estado norteño de Kano, en Nigeria, detuvo el miércoles a nueve musulmanes que fueron vistos comiendo durante el primer día del ayuno del Ramadán de este año. Kano tiene una población mayoritariamente musulmana, donde el sistema legal islámico, la sharia, convive con la legislación secular. La policía islámica, conocida como Hisbah, registra cada año durante el Ramadán cafeterías, restaurantes y mercados para asegurarse de que los musulmanes respetan las horas de ayuno.