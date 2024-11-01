La policía de Hong Kong podrá pedirte las contraseñas del móvil y el ordenador: negarte puede costarte prisión

El Gobierno de Hong Kong modificó el 23 de marzo de 2026 las reglas de aplicación vinculadas a la ley de seguridad nacional, introduciendo nuevas facultades para las fuerzas de seguridad en este tipo de pesquisas. Según recoge el Consulado General de Estados Unidos en la ciudad, desde ese momento negarse a facilitar contraseñas o asistencia de descifrado puede constituir una infracción penal. La obligación no se limita a entregar un código, sino que incluye métodos de descifrado y la asistencia necesaria para acceder a la información contenida.