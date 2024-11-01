La Policía francesa detiene a dos sospechosos por el robo de joyas del Louvre

La Policía judicial francesa ha detenido a dos sospechosos y los ha puesto bajo custodia en el marco de sus investigaciones sobre el robo de ocho joyas de “valor incalculable” del Museo del Louvre la semana pasada, según las informaciones del periódico Le Parisien. La policía inició este sábado por la noche una operación dirigida de forma conjunta por la Brigada Antibandidismo de París y la Oficina Central para la Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales.