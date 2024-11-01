edición general
La Policía y el Ejército israelíes buscan a tres colonos tras vandalizar una aldea cristiana en Cisjordania

La Policía y el Ejército de Israel han iniciado una investigación acerca de un ataque incendiario y vandálico llevado a cabo por colonos israelíes en la aldea cristiana de Taibe, próxima a la ciudad cisjordana, Ramala, donde ha sido incendiado un vehículo mientras que en una pared contigua ha aparecido una pintada con las palabras "venganza" y "la nación de Israel vive" en hebreo.

#1 candonga1
Supongo que les buscan para premiarles con una medalla.

Ah, y a ver lo que espera Trump para bombardear Israel, como hizo en Nigeria cuando se atacó a unos cristianos.
#3 GeneWilder
Far West 2.0
#2 Tecar
¿Y para qué los buscan si se puede saber?
#4 javibaz
#2 para que firmen las expropiaciones forzosas que tienen que realizar.
