La Policía y el Ejército israelíes buscan a tres colonos tras vandalizar una aldea cristiana en Cisjordania

La Policía y el Ejército de Israel han iniciado una investigación acerca de un ataque incendiario y vandálico llevado a cabo por colonos israelíes en la aldea cristiana de Taibe, próxima a la ciudad cisjordana, Ramala, donde ha sido incendiado un vehículo mientras que en una pared contigua ha aparecido una pintada con las palabras "venganza" y "la nación de Israel vive" en hebreo.