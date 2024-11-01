Policía de California afirma que metralla dañó uno de sus vehículos durante exhibición militar

La metralla metálica de un proyectil de artillería que explotó impactó y dañó un vehículo de la Patrulla de Caminos de California cuando el personal de una base del Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos disparaba municiones reales sobre una autopista --en contra de las objeciones del gobernador Gavin Newsom-- en una exhibición militar del fin de semana a la que asistió el vicepresidente estadounidense JD Vance, informaron las autoridades estatales el domingo. No hubo heridos.