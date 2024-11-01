edición general
Policía de California afirma que metralla dañó uno de sus vehículos durante exhibición militar

La metralla metálica de un proyectil de artillería que explotó impactó y dañó un vehículo de la Patrulla de Caminos de California cuando el personal de una base del Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos disparaba municiones reales sobre una autopista --en contra de las objeciones del gobernador Gavin Newsom-- en una exhibición militar del fin de semana a la que asistió el vicepresidente estadounidense JD Vance, informaron las autoridades estatales el domingo. No hubo heridos.

| etiquetas: california , militares , munición , metralla , militar , eeuu , jd vance , trump
4 comentarios
ipanies #1 ipanies *
Fuego real del ejercito sobre infraestructuras civiles dentro de USA??? Pero están gilipollas o a que juegan??
El éxodo de todos aquellos que no se cagan encima en Estados Unidos va a ser bíblico en poco tiempo :palm:
themarquesito #2 themarquesito
#1 La intención no es otra que tocar las narices a California y su gobernador
ipanies #3 ipanies
#2 Y por qué no hace eso aquí Pedro en Madrid y pega cañonazos por encima de la M-35?!?!!? :troll:
Me parece surrealista todo lo que está llegando desde USA, supera con creces mi imaginación previa. xD
Mltfrtk #4 Mltfrtk *
¿Pero al final detuvieron a metralla? :shit:
