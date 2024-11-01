edición general
La Policía de Alcorcón inspecciona un bar al detectar graves deficiencias higiénicas: "Esas croquetas tienen partículas de hace 40 años"

La Policía de Alcorcón inspecciona un bar al detectar graves deficiencias higiénicas: "Esas croquetas tienen partículas de hace 40 años"

La Policía Municipal de Alcorcón ha propuesto el cierre cautelar de un bar del municipio después de detectar en su interior "graves deficiencias higiénico-sanitarias", según ha informaron el propio cuerpo en un mensaje publicado en sus redes sociales. Los agentes realizaron este viernes una inspección rutinaria en el establecimiento. Tras revisar el interior del local, la Policía ha levantado un acta por una infracción recogida en el artículo 50.1.e) de la Ley 17/2011 de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que sanciona el incumplimiento de...

| etiquetas: policía , alcorcon , bar , inspección , deficiencias , higiene
9 comentarios
kreepie
Un tanto clickbait. Es más noticia sobre comentarios de la noticia que sobre la freidora en sí:

varios usuarios en redes sociales han ironizado sobre su estado. "Pagaron ese aceite en pesetas", ha escrito uno. "La primera vez que veo una freidora rebozada", ha añadido otro.

"Ese aceite lo cambian cada 20.000 km", ha ironizado asimismo otro usuario. "Las croquetas que salen de ahí te llevan al pasado, porque contienen partículas de hace 40 años".

Pero vamos, diría que el 70% de bares de barrio tienen cocinas más o menos así.
2
OdaAl
No es sencillo conseguir ese nivel de maduración
1
frg
#1 Es muy difícil, casi imposible porque tienes que conseguir mantener abierto un negocio de hostelería más de 40 años, sin matar a nadie en ese tiempo.
0
CharlesBrowson
Comer fuera es jugar a la ruleta rusa y poco se "sanciona"
0
ezbirro
¿Cueces o enriqueces?
0
Don_Pixote
¿ Entonces las croquetas no eran de calamar en su tinta o que?
0
#7 Tiranoc
Ahí podrían rodar una nueva entrega de Saw.
0
Javi_Pina
Aceite con solera gran reserva y me atrevo a decir que la plancha no se había limpiado nunca. Clásicos del típico Bar Manolo. Es lo que dá el toque.
1

