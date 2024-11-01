La Policía de Alcorcón inspecciona un bar al detectar graves deficiencias higiénicas: "Esas croquetas tienen partículas de hace 40 años"

La Policía Municipal de Alcorcón ha propuesto el cierre cautelar de un bar del municipio después de detectar en su interior "graves deficiencias higiénico-sanitarias", según ha informaron el propio cuerpo en un mensaje publicado en sus redes sociales. Los agentes realizaron este viernes una inspección rutinaria en el establecimiento. Tras revisar el interior del local, la Policía ha levantado un acta por una infracción recogida en el artículo 50.1.e) de la Ley 17/2011 de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que sanciona el incumplimiento de...