Polémico nuevo salón de baile en la Casa Blanca llevará el nombre de Trump

El presidente de EE. UU., Donald Trump, planea bautizar con su nombre el polémico salón de baile, valorado en 300 millones de dólares, que se construirá en el sitio de la demolida Ala Este de la Casa Blanca, derruida esta semana, según informó la cadena ABC. De acuerdo con funcionarios anónimos citados por ese medio, el mandatario llamará al salón como: "Presidente Donald J. Trump". Trump había sido cuestionado por periodistas sobre cómo nombraría al nuevo salón y respondió que no entraría en esos detalles por el momento.

gale #3 gale
Todos los días salen 2 o 3 absurdeces de la Casa Blanca de un nivel que no se le consentirían a otro gobierno serio. Están a otro nivel en cuanto a estupidez. Juegan en otra liga.
HeilHynkel #1 HeilHynkel
¡Menudo sorpreson! ¡No me lo esperaría nunca! xD xD
Laro__ #4 Laro__
En un futuro próximo el pueblo lo llamará "Salón Jeffrey Epstein", que es mucho más adecuado.
#2 Razhan
Esto ni cotizaba
