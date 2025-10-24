Polémico nuevo salón de baile en la Casa Blanca llevará el nombre de Trump

El presidente de EE. UU., Donald Trump, planea bautizar con su nombre el polémico salón de baile, valorado en 300 millones de dólares, que se construirá en el sitio de la demolida Ala Este de la Casa Blanca, derruida esta semana, según informó la cadena ABC. De acuerdo con funcionarios anónimos citados por ese medio, el mandatario llamará al salón como: "Presidente Donald J. Trump". Trump había sido cuestionado por periodistas sobre cómo nombraría al nuevo salón y respondió que no entraría en esos detalles por el momento.