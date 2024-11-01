edición general
11 meneos
29 clics
La polémica propuesta de Trump para Gaza: resorts, “propiedad” y una paz con signo de interrogación

La polémica propuesta de Trump para Gaza: resorts, “propiedad” y una paz con signo de interrogación

La polémica propuesta de Trump para Gaza: resorts, “propiedad” y una paz con signo de interrogación

| etiquetas: trump , gaza , resort , negocios
9 2 0 K 112 politica
5 comentarios
9 2 0 K 112 politica
angelitoMagno #1 angelitoMagno
Lo llaman acuerdo de paz, pero es un acuerdo de rendición. "Nos quedamos vuestras tierras y dad gracias de que no os matemos a todos"
4 K 66
airamx #3 airamx
#1 Yo lo enlazaba más porque no doy crédito de que Trump diga abiertamente un plan como propuesta que incluye negocios suyos y hoteles, es como que ya se le ha caído la careta, como a todos los políticos sea dicho de paso, pero al menos en USA sus chanchullos lo hace a través de su familia, porque sino no sería legal manipular el mercado para beneficiarse, etc. Tampoco lo es usando su familia pero se puede defender ahí, a loq ue voy es que: a nadie le importa eso en concreto o qué? No hablo de gaza en si, sino en ser el presidente y lucrarse ya sin esconderse.
2 K 28
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
Por lo que sea, yo tardaría unas generaciones en ir a un resort donde toda la gente de cercana, y los propios trabajadores, hayan sido exterminados (sus familias), bombardeados, expulsados y vilipendiados para que no les quede más remedio que aceptar que se haga el resort.

Un escupitajo en la comida es lo mínimo que cabría esperar.
2 K 32
XtrMnIO #4 XtrMnIO
Quiere convertir a los palestinos en sirvientes.

Camareros y limpiadoras.

Gran futuro de mierda para un pueblo que lleva más de un siglo sufriendo a los invasores.
1 K 24
Dene #5 Dene
#4 se los acabarán cargando a todos y llevando a indonesios y gente de por ahí a currar, como sus amigos del golfo
0 K 12

menéame