11
meneos
29
clics
La polémica propuesta de Trump para Gaza: resorts, “propiedad” y una paz con signo de interrogación
La polémica propuesta de Trump para Gaza: resorts, “propiedad” y una paz con signo de interrogación
|
trump
gaza
resort
negocios
9
2
0
K
112
politica
5 comentarios
9
2
0
K
112
politica
#1
angelitoMagno
Lo llaman acuerdo de paz, pero es un acuerdo de rendición. "Nos quedamos vuestras tierras y dad gracias de que no os matemos a todos"
4
K
66
#3
airamx
#1
Yo lo enlazaba más porque no doy crédito de que Trump diga abiertamente un plan como propuesta que incluye negocios suyos y hoteles, es como que ya se le ha caído la careta, como a todos los políticos sea dicho de paso, pero al menos en USA sus chanchullos lo hace a través de su familia, porque sino no sería legal manipular el mercado para beneficiarse, etc. Tampoco lo es usando su familia pero se puede defender ahí, a loq ue voy es que: a nadie le importa eso en concreto o qué? No hablo de gaza en si, sino en ser el presidente y lucrarse ya sin esconderse.
2
K
28
#2
mente_en_desarrollo
Por lo que sea, yo tardaría unas generaciones en ir a un resort donde toda la gente de cercana, y los propios trabajadores, hayan sido exterminados (sus familias), bombardeados, expulsados y vilipendiados para que no les quede más remedio que aceptar que se haga el resort.
Un escupitajo en la comida es lo mínimo que cabría esperar.
2
K
32
#4
XtrMnIO
Quiere convertir a los palestinos en sirvientes.
Camareros y limpiadoras.
Gran futuro de mierda para un pueblo que lleva más de un siglo sufriendo a los invasores.
1
K
24
#5
Dene
#4
se los acabarán cargando a todos y llevando a indonesios y gente de por ahí a currar, como sus amigos del golfo
0
K
12
