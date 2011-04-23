Polémica en Maine: señalan a tatuadora por ocultar símbolo nazi en tatuaje de un candidato al Senado

El ex marine y candidato republicano, Graham Platner dice que eligió el diseño hace 20 años estando borracho, pero el escándalo lo ha puesto bajo escrutinio. Es un diseño de calavera y tibias cruzadas mientras estaba de permiso con sus compañeros marines en Croacia. Platner se ha enfrentado a un creciente escrutinio en torno a publicaciones ahora eliminadas que hizo en Reddit en las que desestimaba las agresiones sexuales militares, cuestionaba los hábitos de propina de los clientes negros y criticaba a los agentes de policía rurales