Polémica en Maine: señalan a tatuadora por ocultar símbolo nazi en tatuaje de un candidato al Senado

El ex marine y candidato republicano, Graham Platner dice que eligió el diseño hace 20 años estando borracho, pero el escándalo lo ha puesto bajo escrutinio. Es un diseño de calavera y tibias cruzadas mientras estaba de permiso con sus compañeros marines en Croacia. Platner se ha enfrentado a un creciente escrutinio en torno a publicaciones ahora eliminadas que hizo en Reddit en las que desestimaba las agresiones sexuales militares, cuestionaba los hábitos de propina de los clientes negros y criticaba a los agentes de policía rurales

7 comentarios
#3 fremen11
Y la culpa de la tatuadora.......
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
#5 igual seguía borracho xD
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Si, si ocultar ... como el legionario ese del cristo de Málaga. No recuerdo qué periódico modificó la foto para que no se viera.

www.elconfidencial.com/espana/2011-04-23/una-esvastica-nazi-se-cuela-e  media
Olepoint #2 Olepoint *
Hay muchos símbolos nazis y fascistas que la mayoría de nosotros desconocemos, y me incluyo por supuesto en dicho desconocimiento, pero lo que no cabe duda de esta noticia es que hay que ser muy tonto, muy tonto, muy tonto.. ad infinitum para tatuarse algo que no sabes su significado, y de verdad, que en este caso, hasta me lo creo, es un claro ejemplo de estúpido capaz de hacer algo así, la cultura y el conocimiento no se llevan muy bien con determinados prototipos de personas.

PD. Pero más tonto hay que ser para votar en las urnas por un engendro semejante.
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#2 Platner se ha enfrentado a un creciente escrutinio en torno a publicaciones ahora eliminadas que hizo en Reddit en las que desestimaba las agresiones sexuales militares, cuestionaba los hábitos de propina de los clientes negros y criticaba a los agentes de policía y a los estadounidenses de zonas rurales.
Mikhail #5 Mikhail
#4 A ver si va a ser nazi... :roll:
Mikhail #6 Mikhail
#2 ¿El subnormal se tatúa una totenkopf y no sabe que es un símbolo nazi? Claro, claro... :roll:  media
