¿Podría ICE haber “perdido” 3.000 inmigrantes arrestados en Chicago? [ENG]

"La situación es bastante grave", declaró el abogado Mark Fleming del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, organización que ha demandado a las autoridades federales en Chicago. Fleming obtuvo recientemente una orden judicial que prohíbe las detenciones sin orden judicial por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Sin embargo, el lunes, Fleming declaró al equipo de investigación de NBC Chicago que los funcionarios del gobierno estadounidense se niegan —o no pueden— a revelar el paradero de al menos 3.000 personas
Para estos mal nacidos del ICE no son personas son "Illegal Aliens"
Es un poco como lo de llamar Mena a un niño o una niña sola, así los deshumanizas y puedes hacer lo que sea contra ellos.