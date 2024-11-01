¿Podría ICE haber “perdido” 3.000 inmigrantes arrestados en Chicago? [ENG]

"La situación es bastante grave", declaró el abogado Mark Fleming del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, organización que ha demandado a las autoridades federales en Chicago. Fleming obtuvo recientemente una orden judicial que prohíbe las detenciones sin orden judicial por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Sin embargo, el lunes, Fleming declaró al equipo de investigación de NBC Chicago que los funcionarios del gobierno estadounidense se niegan —o no pueden— a revelar el paradero de al menos 3.000 personas