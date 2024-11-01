edición general
¿Podría ICE haber “perdido” 3.000 inmigrantes arrestados en Chicago? [ENG]

"La situación es bastante grave", declaró el abogado Mark Fleming del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, organización que ha demandado a las autoridades federales en Chicago. Fleming obtuvo recientemente una orden judicial que prohíbe las detenciones sin orden judicial por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Sin embargo, el lunes, Fleming declaró al equipo de investigación de NBC Chicago que los funcionarios del gobierno estadounidense se niegan —o no pueden— a revelar el paradero de al menos 3.000 personas

frg #1 frg
Menudo mal rollo. Espero que aparezcan, vivos.
WcPC #2 WcPC *
#1 No importará nada, si desaparecen o no es irrelevante...
Para estos mal nacidos del ICE no son personas son "Illegal Aliens"
Es un poco como lo de llamar Mena a un niño o una niña sola, así los deshumanizas y puedes hacer lo que sea contra ellos.
Mangione #4 Mangione
#2 Da igual lo que sean para ellos, lo importante es que son personas, y sí importan. Tanto que habrá que hacer un Núremberg a esta panda de fascistas de medio pelo.
woody_alien #3 woody_alien
Estarán en la panza de algún alligator de esos.
janatxan #5 janatxan
Se les habran caido en alguna cuneta, junto a unos sacos de cal y alguna palada de tierra, ¿a quien no le ha pasado alguna vez llevando sucios inmigrantes?
