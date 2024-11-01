edición general
¿Podrá Estados Unidos alcanzar la supremacía militar que busca?

En realidad, estamos siendo testigos de la caída del Imperio estadounidense, similar al proceso que llevó a la disolución de la Unión Soviética. En su momento, Mijaíl Gorbatchov desmanteló el Pacto de Varsovia antes de reconocer el derrumbe de la URSS. Hoy, el presidente Trump desmantela la OTAN con la esperanza de no tener que reconocer el fin de los Estados Unidos de América. Nadie debe dejarse impresionar por sus fanfarronadas.

trump , otan , urss , pacto de varsovia , china , rusia
comentarios
Beltenebros #1 Beltenebros
cosmonauta #2 cosmonauta *
Trump no le llega ni a la suela de los zapatos a Gorbachov.
#4 BurraPeideira_
Yo no sé en qué universo paralelo vive alguna gente. Trump va camino de cargarse los BRICS que era la única amenaza posible a su hegemonía. Cuando caiga Irán, irán a por el siguiente hasta forzar a todos menos a China y a Rusia a pasar por el aro. Y sin aliados importantes, China no va a seguir creciendo como hasta ahora, se puede llevar incluso una hostia importante.
Yo lo que veo es la caída de la Unión Europea como referente de estados sociales y de bienestar y eso es lo que debería preocuparnos.
Javi_Pina #3 Javi_Pina
Ya la tienesñ, el tema es cómo la va a perder
#6 AlexGuevara
Lo peor no es que USA deje de ser la primera potencia mundial, es que muera matando
#5 Bravok1
No, para nada, ni de coña, siguiente pregunta.
