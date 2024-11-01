¿Podrá Estados Unidos alcanzar la supremacía militar que busca?

En realidad, estamos siendo testigos de la caída del Imperio estadounidense, similar al proceso que llevó a la disolución de la Unión Soviética. En su momento, Mijaíl Gorbatchov desmanteló el Pacto de Varsovia antes de reconocer el derrumbe de la URSS. Hoy, el presidente Trump desmantela la OTAN con la esperanza de no tener que reconocer el fin de los Estados Unidos de América. Nadie debe dejarse impresionar por sus fanfarronadas.