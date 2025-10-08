Podemos votará a favor del embargo de armas desbloqueando su aprobación

Podemos finalmente votará a favor del decreto para el embargo de armas a Israel. Tras varias semanas encadenando duros reproches al Gobierno por una medida que tildaban como “fake”, su secretaria general, Ione Belarra, ha confirmado que la formación morada contribuirá a la convalidación parlamentaria de la iniciativa impulsada por el Gobierno.
| etiquetas: podemos , embargo armas israel , palestina
Las niñatas pijaprogres estas son historia.
Resultado: embargo fake.
La decisión final se produce después de que el martes las principales organizaciones propalestinas reclamaran a los grupos del Congreso que votaran a favor del decreto, a pesar de verlo insuficiente. El diagnóstico de asociaciones como RESCOP o el Centre Delàs sobre el decreto no difiere del esbozado por el partido de Belarra, pero pidieron priorizar lo que consideran un mínimo avance.
www.eldiario.es/politica/anuncia-facilitara-aprobacion-embargo-armas-i
#10 documéntate un poco antes de abrir la boca y queddar en ridículo, anda