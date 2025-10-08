edición general
Podemos votará a favor del embargo de armas desbloqueando su aprobación

Podemos finalmente votará a favor del decreto para el embargo de armas a Israel. Tras varias semanas encadenando duros reproches al Gobierno por una medida que tildaban como “fake”, su secretaria general, Ione Belarra, ha confirmado que la formación morada contribuirá a la convalidación parlamentaria de la iniciativa impulsada por el Gobierno.

etiquetas: podemos , embargo armas israel , palestina
#1 Tensk
¿Han votado a favor del embargo fake?
UnoYDos #2 UnoYDos
#1 Ya han tenido su ración de casito.
3 K 35
Macnulti_reencarnado #4 Macnulti_reencarnado
No se podía saber.

Las niñatas pijaprogres estas son historia.
lobotomico2 #3 lobotomico2
Me pregunto si existen unos politicos mas pesimos que la de Estados Unidos, Argentina y España.
#9 UNX
Es decir, se aprobará, luego intentarán enmendarla porque es un coladero y no lo conseguirán.
Resultado: embargo fake.
Harkon #12 Harkon *
#9 lo han aprobado porque lo han pedido las organizaciones propalestinas aunque sea insuficiente, lo aclara El Diario.es

La decisión final se produce después de que el martes las principales organizaciones propalestinas reclamaran a los grupos del Congreso que votaran a favor del decreto, a pesar de verlo insuficiente. El diagnóstico de asociaciones como RESCOP o el Centre Delàs sobre el decreto no difiere del esbozado por el partido de Belarra, pero pidieron priorizar lo que consideran un mínimo avance.

www.eldiario.es/politica/anuncia-facilitara-aprobacion-embargo-armas-i

#10 documéntate un poco antes de abrir la boca y queddar en ridículo, anda ;)
#5 Leon_Bocanegra
Me acabo de enterar de que hay una huelga general el día 15.
#7 Leon_Bocanegra
#6 paros de dos horas? A eso le llaman huelga general? Serán perros. Y encima en mi día libre. Mandawebos.
#11 pirat
Uf, que dures elles
CharlesBrowson #8 CharlesBrowson
complicidad farisea
#10 dclunedo
Han notado que se movía un poco el sillón....
