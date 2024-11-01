edición general
Podemos pide a Feijóo la dimisión de un dirigente del PP que atacó a un concejal por su cáncer: “Un mínimo de decencia”

El alcalde de San Javier (Murcia), José Miguel Luengo, acusó a Matías Cantabella de usar la enfermedad en beneficio personal por publicar el de Podemos en sus redes sociales cómo avanzaba su proceso.

#1 Leon_Bocanegra
Hay que ser hijo de la gran puta para criticar a alguien como Matías Cantabella. Pocas personas mejores que él y más comprometidas con el futuro de la región vais a encontrar.
Recupérate Matías, te necesitamos.
earthboy #2 earthboy
IrrelevanteIRRELEVANTE
Druidaferal #3 Druidaferal
Hoy la izquierda ha votado en contra de prohibir el burka y el niqap.
Pero que coño???
Hora con cualquier mierda con el que en vengáis me la suda. Ni sois feministas, ni sois socialistas, ni estáis a favor de la libertad
