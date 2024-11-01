Podemos ofrece a IU concurrir juntos en Aragón y CyL si queda fuera Sumar de las coaliciones electorales

La formación llama a emular la coalición Unidas por Extremadura, al considerarla que es el ejemplo a seguir. El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha ofrecido a IU la posibilidad de concurrir en coalición a las elecciones de Aragón y Castilla y León bajo la misma fórmula de los comicios extremeños, es decir, sin la presencia de Sumar en la confluencia. Así lo ha trasladado en rueda de prensa este lunes el también secretario de Organización de la formación morada cuestionado sobre la fórmula con la que concurrirá Podemos a las elecciones a