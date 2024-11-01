Podemos mantiene la incógnita de su voto al decreto de embargo de armas a Israel hasta este martes

Sumar pide a Podemos estar "a la altura" y facilitar la convalidación del decreto de embargo de armas. El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ofrece una rueda de prensa para analizar las consecuencias de las protestas propalestinas en la última etapa de la Vuelta a España, a 15 de septiembre de 2025, en Madrid. Reitera que no dará apoyo a la Ley de Movilidad si se mantienen las ampliaciones del aeropuerto de El Prat y el puerto de Valencia