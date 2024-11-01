Podemos mantiene la incógnita de su voto al decreto de embargo de armas a Israel hasta este martes

Sumar pide a Podemos estar "a la altura" y facilitar la convalidación del decreto de embargo de armas. El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ofrece una rueda de prensa para analizar las consecuencias de las protestas propalestinas en la última etapa de la Vuelta a España, a 15 de septiembre de 2025, en Madrid. Reitera que no dará apoyo a la Ley de Movilidad si se mantienen las ampliaciones del aeropuerto de El Prat y el puerto de Valencia
| etiquetas: pdemos incognita , voto de embargo de armas , a israel
Es difícil justificar no dar pasos en la buena dirección por considerarlos claramente insuficientes.
Espero que se abstengan, que es suficiente para que salga adelante, y dejen que sea convalidado.
Más que nada, porque con estas cosas de "o todo, o nada", se juegan mi voto (claro que quiero "el todo", pero prefiero "un algo" que "una nada"), e imagino que el de más gente como yo.
El PSOE no va a atajar el problema de raíz, eso lo sabemos todos.
Pero por eso mismo, sacar adelante lo poco que se le puede arrancar, es importante.
Luego, ya se intenta arrancar un poco más (por ejemplo, a cambio de apoyar los presupuestos), pero que sea realista, no como dijeron de "bajar un 40% el precio de los alquileres por ley", que me temo que constitucionalmente no se puede (ni tienen las competencias, ni tienen permitido interferir en la propiedad privada de esa manera sin activar el estado de excepción o alguna burrada así).
Y los que lo tumbaron por insuficiente fueron Bildu y ERC. Unidas Podemos, votó a favor.
Y entonces, aunque a mí también me parecía insuficiente, creo que fueron Bildu y ERC los que se equivocaron, ya que ahora esa derogación, ni está ni se le espera, y mantenemos toda la ley en vez de solo una parte, lo cual es bastante mejor (aunque reitero que insuficiente).
Las bases en España seguirán siendo un importante centro logístico para continuar con el gemocidio y el comercio con Israel seguirá siendo legal, por qué decir salvo interés general, es no decir nada. Nada de nada. Todo gasto público es de interés general.
Lo cual implica que sea más difícil y engorroso burocráticamente contratar con una empresa de Israel que con una de cualquier otra parte del mundo.
Esto es especialmente importante para el comercio entre empresas privadas, donde les obliga a mucha más burocracia (y eso son costes) para justificar ese interés.
Y no todo se puede justificar como interés general… » ver todo el comentario
Yo si fuera podemos tb la aprobaría por qué no aprobarla es darle pienso a los idiotas. Pero tengo claro que es papel mojado y un lavado de cara al colaborador del genocidio. Honestamente me parece repugnante lo que hace este presidente ante el genocidio. Notitas antes de eurovisión y decir que bien las manifestaciones en la vuelta mientras les mete unas… » ver todo el comentario
Pero no creo que nuestro gobierno sea de los que más, si no al contrario, de los que está moviendo lentamente la UE hacia posiciones que dan menos asco.
Por supuesto, estoy de acuerdo en lo demás, de que esto es casi papel mojado (ya he comentado, que al menos, pone trabas, aunque se puedan saltar, pero eso son costes). Pero también lo estoy en que hay que aprobarlo.
Todo es insuficiente, pero poco a poco se mueve. Habría sido impensable… » ver todo el comentario
Lo de europa... Francia y Alemania por un lado y UK por otro es realmente vergonzoso. No lo entiendo.
España es el país de la UE que más “armas y municiones” ha importado desde Israel de febrero a mayo de 2025
