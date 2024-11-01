Podemos, IU, Alianza Verde y el apoyo de Sumar: apuesta por la unidad en las izquierdas para crecer en Extremadura

Las cosas no pintan bien para la izquierda. El PSOE dejaría de ser el partido más votado en la región, y perdería hasta 9 asientos en la cámara autonómica. Unidas por Extremadura. La coalición de la que participan Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, que podría crecer en hasta tres escaños, pasando de 4 a 7.
| etiquetas: unidas por extremadura , podemos , izquierda unida , alianza verde , sumar
¿Y dos trotskistas? Un partido y una corriente.
¿Y tres trotskistas? Un partido, una corriente, y una escisión.