edición general
17 meneos
16 clics
“Los pobres no quieren trabajar”: los datos que desmienten el relato del Gobierno argentino

“Los pobres no quieren trabajar”: los datos que desmienten el relato del Gobierno argentino

“No quieren trabajar", es el argumento que repiten funcionarios del gobierno de Javier Milei respecto de las personas beneficiarias de programas sociales en nuestro país. Sin embargo, una vez más, los datos oficiales lo desmienten y ponen sobre la mesa que, pese a trabajar –incluso más cantidad de días y horas que el resto de sus compatriotas-, miles de personas no llegan a cubrir una canasta básica, sobre todo por las condiciones precarias que predominan en el mercado laboral.

| etiquetas: argentina , mercado laboral , pobres , trabajo
11 6 0 K 181 Argentina
8 comentarios
11 6 0 K 181 Argentina
JackNorte #1 JackNorte
Creer a reconocidos mentirosos y dejarles argumentar sus mentiras para luego responderles es perder la oportunidad de ocupar ese espacio con la verdad.
Jamas habra tiempo suficiente para contrarrestar todas las mentiras que profesionalmente se desarrollan.
Y el resultado es obvio, estan ganando globalmente , llegando a un coste que puede ocasionar hasta otro desastre nuclear.
La estrategia para contrarrestarlo no funciona, lleva decadas sin funcionar.
Contra este tipo de medidas, hay que…   » ver todo el comentario
5 K 76
#2 beltraneja
#1 Lo peor es que estamos en manos de descerebrados con poder de aniquilar la Tierra entera.
En algún momento de la escalada nuclear deberíamos ponernos de acuerdo todos para dejar de ir a trabajar y que la guerra nos pille disfrutando de la vida antes de quedarnos sin casa o que nos llegue contaminación por tierra mar o aire de los misiles.
1 K 21
Nube_Gris #8 Nube_Gris
#1 Hay que salir a la calle, con antorchas, tomar las instituciones y cortar por lo sano con todos los responsables de esta situación, como hicieron los franceses hace 2 siglos. Es la única manera. Nos tienen cogida la medida de tal forma, han desarrollado tantos mecanismos para defenderse y que sea imposible desactivar la operación de latrocinio que tienen montado en el estado español que ni creando un partido político que recoja el desencanto y la indignación de la población podemos quitarnos…   » ver todo el comentario
0 K 10
Nube_Gris #3 Nube_Gris *
Es típico que los regímenes fascistas pongan la diana en algún colectivo desfavorecido para culpabilizarlos de los males que ellos mismos han causado. Lo hizo la Alemania nazi con los judíos, el PP y el VOX con los inmigrantes y ahora Argentina con los pobres.
2 K 37
manuelpepito #5 manuelpepito
Trabajar es de pobres
1 K 24
vicus. #6 vicus.
Se nos.rebela la servidumbre, ya no quieren trabajar a látigo por un cuenco de arroz y un bidón de agua con mosquitos a medio jornal de 12h día
0 K 20
Andreham #4 Andreham
Nadie quiere trabajar lol
1 K 19
traviesvs_maximvs #7 traviesvs_maximvs
Hombre, por querer...
0 K 11

menéame