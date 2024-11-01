“Los pobres no quieren trabajar”: los datos que desmienten el relato del Gobierno argentino

“No quieren trabajar", es el argumento que repiten funcionarios del gobierno de Javier Milei respecto de las personas beneficiarias de programas sociales en nuestro país. Sin embargo, una vez más, los datos oficiales lo desmienten y ponen sobre la mesa que, pese a trabajar –incluso más cantidad de días y horas que el resto de sus compatriotas-, miles de personas no llegan a cubrir una canasta básica, sobre todo por las condiciones precarias que predominan en el mercado laboral.
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Jamas habra tiempo suficiente para contrarrestar todas las mentiras que profesionalmente se desarrollan.
Y el resultado es obvio, estan ganando globalmente , llegando a un coste que puede ocasionar hasta otro desastre nuclear.
La estrategia para contrarrestarlo no funciona, lleva decadas sin funcionar.
Contra este tipo de medidas, hay que… » ver todo el comentario
En algún momento de la escalada nuclear deberíamos ponernos de acuerdo todos para dejar de ir a trabajar y que la guerra nos pille disfrutando de la vida antes de quedarnos sin casa o que nos llegue contaminación por tierra mar o aire de los misiles.