Pobre Alfred Nobel

En su testamento, Alfred Nobel establecía las condiciones para otorgar el premio Nobel de la Paz: «A la persona que haya realizado el mayor o el mejor trabajo en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos permanentes y la celebración y promoción de congresos de paz». En esta ocasión, el Comité Nobel Noruego, designado por el Parlamento de Noruega, ha designado a María Corina Machado merecedora de ese premio a pesar de tener una biografía que colisiona con las condiciones establecidas por Alfred Nobel.

8 comentarios
#2 Postmeteo
El artículo básicamente echa la culpa de la represión en Venezuela a quienes la sufre.
#3 Ovidio
#2 Por eso llegará a portada de Menéame
#4 Barney_77
#2 es mundo obrero... Que esperabas. Son desnortados más pendientes de la ideología que de los actos.
#6 luckyy
#4 vaya gilipollez que dices!!!
#7 mmlv
Participar en un golpe de estado para colocar de presidente al jefe de la patronal y cargarse por decreto el Poder Judicial no parecen muy compatibles con los valores de paz y fraternidad...

#1 Xoche
Si se lo dieron al Obama se lo pueden dar a cualquiera
#5 sotillo
#1 ¿No se lo dieron a Kissinger? Peor que esto lo de Corina
#8 intotheflow
#5 Y al Dalai Lama. Y a Aung San Suu Kyi.
