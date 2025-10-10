Pobre Alfred Nobel

En su testamento, Alfred Nobel establecía las condiciones para otorgar el premio Nobel de la Paz: «A la persona que haya realizado el mayor o el mejor trabajo en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos permanentes y la celebración y promoción de congresos de paz». En esta ocasión, el Comité Nobel Noruego, designado por el Parlamento de Noruega, ha designado a María Corina Machado merecedora de ese premio a pesar de tener una biografía que colisiona con las condiciones establecidas por Alfred Nobel.