PNV ve muy difícil agotar la legislatura sin presupuestos

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha señalado que le parece "muy difícil" que la legislatura finalice en 2027 sin presupuestos generales.

#3 Tensk
¿Después de cuántos presupuestos ni presentados, menos aún aprobados, se han dado cuenta?

¿O es que quieren negociar presupuestos para ordeñar al gobierno y luego hacerle moción de censura?
#5 Somozano
#3 Tú sabes cuantos palacetes hay en París?
Muchísimos
denocinha #13 denocinha
#8 es su modus operandi
#1 Klamp
No se si junts se da cuenta de que si hay elecciones anticipadas ellos pierden tanto o más que el psoe
#2 poxemita
#1 ellos ganan en confrontación. Vuelven a tener un gobierno de España de frente y eso moviliza mucho.
#12 Klamp
#2 tanto no ganan si alianza catalana les está comiendo la tostada.
#4 yarkyark
#1 Al contrario Vox y Junts viven de la confrontación.
obmultimedia #10 obmultimedia
#1 Si se presentan los presupuestos, toda la derecha vota en contra y hay que hacer adelanto electoral.
Si no se presentan, hay que hacer adelanto electoral.

Son el puto perro del hortelano,
#7 El_dinero_no_es_de_nadie
Eso mismo decía Pedro Sánchez, que sin unos presupuestos aprobados no se podía gobernar.

Pero ese era el Pedro Sánchez de la oposición antes de cambiar de opinión :troll:
Macnulti_reencarnado #6 Macnulti_reencarnado
Los presupuestos del 2021 son perfectamente válidos en el 2026.
Andreham #9 Andreham
#6 Lo que demuestra que los políticos que tenemos pueden estar 5 años sin trabajar y no pasa nada :troll:
Macnulti_reencarnado #11 Macnulti_reencarnado
#9 uy 5. Los subestimas.
