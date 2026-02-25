El PNV reclama en el Senado que el Estado asuma su “responsabilidad directa” en los crímenes del 3 de marzo

Reclama al Gobierno español que reconozca la "responsabilidad directa" del Estado en los crímenes del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz, jornada en la que cinco trabajadores murieron por disparos de la Policía Armada contra los participantes en una protesta obrera. Además, reclamará la derogación de la Ley de Secretos Oficiales y que se desclasifique toda la documentación sobre lo ocurrido el 3 de marzo de 1976 en la capital alavesa.