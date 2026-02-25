edición general
El PNV reclama en el Senado que el Estado asuma su “responsabilidad directa” en los crímenes del 3 de marzo

Reclama al Gobierno español que reconozca la "responsabilidad directa" del Estado en los crímenes del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz, jornada en la que cinco trabajadores murieron por disparos de la Policía Armada contra los participantes en una protesta obrera. Además, reclamará la derogación de la Ley de Secretos Oficiales y que se desclasifique toda la documentación sobre lo ocurrido el 3 de marzo de 1976 en la capital alavesa.

12 comentarios
Comentarios destacados:    
SeñorPresunciones #5 SeñorPresunciones
#3 El Pene en V no sé, pero la sociedad vasca pide justicia. Bienvenido sea el partido que lo apoye.
1 K 25
taSanás #7 taSanás
#5 pues eso, votos ;)
0 K 8
SeñorPresunciones #8 SeñorPresunciones
#7 Visto así tienes razón, la verdad.
0 K 12
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones *
Debe de haber un gran debate interno en el núcleo del Gobierno: "A ver, esto da votos o no da votos...".
2 K 17
taSanás #3 taSanás
#1 pues justo lo mismo que en el pnv. O crees que lo piden por “justicia”?
0 K 8
#10 Nastar
50 años

Que digo yo

No habrá problemas actuales mas acuciantes para no hurgar en la mierda de hace 50 años?

Es como lo de las cunetas.... Cuanto tiempo vamos a seguir tirando de franco?

Cansa un poquito ya, si el franquismo fue una mierda llena de criminales, ok, pero ya paso.... Miremos lo que hay que arreglar ahora ...
0 K 7
ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1
Y además ya de paso que el PNV reconozca su responsabilidad directa en los crímenes del terrorismo vasco
¿Por qué no? :troll:
7 K 0
Ah_no_nimo #4 Ah_no_nimo
#2 Porque ETA nunca han sido las fuerzas de seguridad del PNV y los sucesos del 3 de marzo los asesinatos fueron por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado
7 K 88
Cehona #11 Cehona
#4 De un Estado que ya no existe, gracias a Dios.
Es como culpar a Estado actual de la dictadura.
0 K 13
ElenaCoures1 #12 ElenaCoures1 *
#4 ¿Los etarras de mierda no eran los "chicos de la gasolina" que dijo Arzallus? :troll:
0 K 7
fofito #6 fofito
#2 Algún delito que denunciar en comisaría?

Tranquila,no hace falta correr,abren 24/7.
0 K 10
ElenaCoures1 #9 ElenaCoures1
#6 Anda, échame una mano y dime dónde tengo que ir
Así juntan el expediente con el del señor X que mandaste tú o alguno de tu pandilla
Porque ya se ha puesto esa denuncia ¿no? :troll:
0 K 7

