El PNV reclama en el Senado que el Estado asuma su “responsabilidad directa” en los crímenes del 3 de marzo

Reclama al Gobierno español que reconozca la "responsabilidad directa" del Estado en los crímenes del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz, jornada en la que cinco trabajadores murieron por disparos de la Policía Armada contra los participantes en una protesta obrera. Además, reclamará la derogación de la Ley de Secretos Oficiales y que se desclasifique toda la documentación sobre lo ocurrido el 3 de marzo de 1976 en la capital alavesa.
| etiquetas: pnv , 3/marzo/1976 , senado , condena , muertos , vitoria-gasteiz
Que digo yo
No habrá problemas actuales mas acuciantes para no hurgar en la mierda de hace 50 años?
Es como lo de las cunetas.... Cuanto tiempo vamos a seguir tirando de franco?
Cansa un poquito ya, si el franquismo fue una mierda llena de criminales, ok, pero ya paso.... Miremos lo que hay que arreglar ahora ...
¿Por qué no?
Es como culpar a Estado actual de la dictadura.
Tranquila,no hace falta correr,abren 24/7.
Así juntan el expediente con el del señor X que mandaste tú o alguno de tu pandilla
Porque ya se ha puesto esa denuncia ¿no?