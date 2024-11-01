·
En plena tensión comercial, CEO de Apple promete impulsar inversión en China
Cook reafirma el rol de China en la estrategia global de Apple, incluso mientras la empresa busca expandir su producción a India y Vietnam.
etiquetas:
:
ceo
,
tim cook
,
apple
,
china
,
india
,
eeuu
5 comentarios
#3
Gry
Apuesto algo a que a las ventas de iPhones en China les está pasando lo mismo que a las de coches de marcas occidentales...
0
K
14
#5
azathothruna
#3
Si los trenes chinos hacen quedar a los japoneses como tranvias, imagina como seran los de ezpañistan o los piratas o gringos.
0
K
12
#4
azathothruna
Si lo ha dicho publicamente, el zanahorio le va a caer con hostias a mano abierta.
Alguna empresa grande tendra los webos de dejar el bloque colonizador.
No me refiero a poner filial en china, sino mudar el cuartel y todo el nucleo fuera.
0
K
12
#1
sliana
El nacionalismo esta muy bien pero la pela es la pela
0
K
7
#2
Mixtape96
#1
la pela no, las competencias, ya lo ha explicado más de una vez. Hay cosas que sólo se fabrican en China porque sólo en China saben cómo fabricarlas.
0
K
9
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
