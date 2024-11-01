"Un plástico para guardar contraseñas": Científicos descubren la forma de convertir objetos cotidianos en discos duros

Esta tecnología promete ofrecer almacenamiento durante siglos sin consumo de energía constante. Los datos se lograrán leer mediante señales eléctricas, con equipos sencillos y portátiles. Investigadores de la Universidad de Texas en Austin, EEUU, liderados por Praveen Pasupathy y Eric Anslyn, han dado un paso que puede cambiar la historia del almacenamiento digital. Han demostrado que moléculas sintéticas, muy parecidas al plástico, pueden servir para guardar información de manera estable. Es importante mencionar que no se trata de un disco du